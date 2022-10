Les SUV puissants ne sont pas réservés aux marques américaines. En fait, les SUV européens ont parcouru un long chemin depuis les tout-terrains imposants jusqu'au monstre de puissance que nous pouvons retrouver actuellement. Dans ce match, quatre des plus puissants SUV du vieux continent s'affrontent sur une piste d'accélération, grâce à l'émission britannique carwow.

Le Land Rover Range Rover affronte l'Audi SQ7, le Bentley Bentayga et le Mercedes-AMG GLE 63. Aux files des années, il est vrai que la gamme des SUV s'est diversifiée. Cependant il est important de noter que tous les SUV choisis sont équipés de moteurs V8 biturbo, développant des puissances assez similaires.

Galerie: 2022 Land Rover Range Rover

26 Photos

Deux des concurrents sont originaires du Royaume-Uni, tandis que les deux autres viennent d'Allemagne. Cependant, le Bentley Bentayga partage sa plateforme avec l'Audi SQ7, y compris le moteur V8, développé par le groupe Volkswagen. Ce moteur est toutefois plus puissant dans le Bentayga.

Le Range Rover part avec quelques handicaps, son V8 n'est pas le plus puissant des forces en présence et son gabarit fait de lui une machine imposante. En fait, il pèse 2 510 kilos, ce qui en fait le plus lourd des quatre SUV.

Le Mercedes-AMG GLE 63 est le plus puissant, avec ses 604 chevaux et ses 850 Nm de couple.

Le prix n'a pas d'importance ici, mais il est intéressant de souligner que la Bentley est le modèle le plus cher, à plus de 200 000 €.

Une fois tous ces faits exposés, il apparaît que le GLE 63 AMG a le plus d'avantages dans une course en ligne droite. Il est relativement léger et puissant. Les autres SUV présents ici peuvent-ils l'emporter en condition réelle ? Regardez la vidéo en haut de cette page pour le savoir.