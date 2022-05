Lors de ses débuts, le nouveau Range Rover Sport a "escaladé" le Karahnjukar, dans l'est de l'Islande, plongeant à travers des rochers, des rivières, des rochers, du sable et ne terminant sa course folle qu'après avoir passé (indemne, bien sûr) un cours d'eau artificiel de 293 mètres de long.

En bref, le SUV britannique a voulu faire les choses en grand pour montrer ce dont il est capable, en plaçant la barre encore plus haut que la génération précédente. Maintenant, nous n'avons pas l'intention de nous lancer ici dans l'organisation d'une nouvelle ascension du plus haut barrage d'Europe, ni de faire des comparaisons sur la dynamique de conduite entre le nouveau et l'ancien Range Rover Sport. Nous nous limitons à une comparaison classique pour voir en détail comment et dans quelle mesure le roi des SUV a changé.

Pas un "bébé"

Ceux qui s'attendaient simplement à un Range Rover de quelques centimètres de moins se sont trompés. Le Range Rover Sport a en fait un style bien à lui qui, tout en reprenant le design absolument épuré de son grand frère, possède ses propres caractéristiques. À commencer par la partie avant, avec des feux dessinés à l'horizontale mais avec un design différent et - surtout - un style qui augmente la sensation de largeur.

Et c'est l'une des plus grandes différences avec le Range Rover Sport précédent, qui reprenait en grande partie l'apparence de son grand frère, "jouant" davantage avec les lignes horizontales mais imitant les lignes générales, puis augmentant les lignes "tendues" sur le côté. Une chose qui manque à la nouvelle génération, avec une apparence lisse, bien que les "muscles" ne manquent pas aux bons endroits.

À l'arrière aussi, les changements sont évidents : les feux minces prennent la place des feux carrés, la forme des échappements change et l'antenne de toit se dédouble, créant un double aileron original. Le support de la plaque d'immatriculation s'abaisse et le lettrage "Range Rover" est maintenant placé sur une bande noire.

Modèle Range Rover Sport 2019 Range Rover Sport 2022 Longueur (mètres) 4,88 4,95 Largeur (mètres) 2,07 2,07 Hauteur (mètres) 1,8 1,82 Empattement (mètres) 2,92 3

Il "perd" un moniteur

À l'intérieur, le nouveau Range Rover Sport adopte le style du Range Rover et modernise en un clin d'œil le style de la génération précédente. L'écran central reste dans une position légèrement abaissée, mais sa taille passe à 13,1 pouces et il n'est plus encastré dans le tableau de bord, mais présente un design incurvé. Tout nouveau est également le logiciel, qui peut être mis à niveau à distance et amélioré par l'intelligence artificielle.

En dessous, il n'y a plus le deuxième moniteur qui, sur la version précédente, servait à gérer - également - la climatisation, mais il reste des boutons physiques, une rareté aujourd'hui dans un monde qui tend à virtualiser tout type de commande. Sur le tunnel central se trouve le levier de la boîte de vitesses automatique à la place du rotor escamotable, ainsi que quelques autres boutons et sélecteurs.

Ensuite, il y a l'instrumentation numérique de 13,7 pouces, placée derrière le tout nouveau volant, moins "grassouillet" et aux rayons entièrement redessinés.

En attendant le SVR

Essence, diesel (tous deux mild hybrides), plug-in et essence pure : telle est la gamme de moteurs qui accompagnera les débuts du Range Rover Sport, basé sur la nouvelle plateforme MLA-Flex, dont la rigidité en torsion est supérieure de 35 % à celle de son prédécesseur. Les puissances vont d'un minimum de 250 à un maximum de 530 ch, la version "on tap" passant de 404 à 440 ou 510 ch.

Range Rover Sport 2019 Range Rover Sport 2022

Le haut de gamme est représenté par le V8 4,4 litres biturbo de 530 ch, mais dans un avenir (peut-être pas trop lointain) viendra la version SVR signée par le département SVO (Special Vehicle Operations), pour laquelle il devrait y avoir le même V8 biturbo d'origine BMW, dans une version d'au moins 600 ch, pour dépasser les 575 ch de la SVR Ultimate Edition.

Il y aura bien sûr aussi une voiture électrique, attendue en 2024.