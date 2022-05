À peine dévoilé en grande pompe à Los Angeles, en Californie, que le tout nouveau Range Rover Sport est d'ores et déjà disponible à la commande sur le site de Land Rover.

L'occasion évidemment, au-delà des nouveautés détaillées dans notre article complet sur le modèle, de se pencher à la fois sur les finitions mais aussi et surtout sur la gamme de prix. Et sans surprise, le SUV anglais au look sportif n'est toujours pas donné : comptez à partir de 101 500 €.

Les moteurs

En France, le nouveau Range Rover Sport est proposé en 5 motorisations différentes, dont deux diesel et deux hybrides rechargeables.

Essence

P530 : 4.4 litres V8 Twin Turbo, 530 chevaux, 0 à 100 km/h en 4,5 secondes

Diesel

D250 : 3.0 litres six cylindres, hybridation douce (MHEV), 250 chevaux

D350 : 3.0 litres six cylindres, hybridation douce (MHEV), 350 chevaux

Hybride rechargeable (PHEV) :

P440e : 3.0 litres six cylindres, 440 ch, 0 à 100 km/h en 5,8 secondes, 114 km d'autonomie en 100 % électrique

P510e : 3.0 litres six cylindres, 510 ch, 0 à 100 km/h en 5,4 secondes,

Les finitions

Six finitions sont présentées sur ce nouveau Range Rover. En voici les principaux équipements :

Range Rover Sport S : Phares à LED Premium, jantes alliage 20'', ouverture/fermeture électrique du hayon, chargeur à induction, sièges avant chauffants, sièges en cuir grainé, Pivi Pro avec écran tactile de 13,1 pouces, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, système audio Meridian, caméra panoramique 3D, contrôle des angles morts avec assistance actice, Terrain Response 2...

Range Rover Sport S

Range Rover Sport SE : Phares pixel-LED adaptatifs, jantes alliage 21 pouces, sièges avant chauffants et banquette arrière chauffante, sièges en cuir Windsor perforé, cuir étendu, Pivi Pro avec écran tactile de 13,1 pouces, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, système audio Meridian, régulateur de vitesse adaptatif ACC avec assistance de maintien dans la voie, Terrain Response 2...

Range Rover Sport SE

Range Rover Sport Dynamic SE : Range Rover Sport SE + étriers de freins noirs, pédalier finition Bright Metal, régulateur de vitesse tout-terrain adaptatif...

Range Rover Sport Dynamic SE

Range Rover Sport Dynamic HSE : Range Rover Sport Dynamic SE + Phares Digital LED avec signature LED et projection d'ilmages, jantes alliage 22'', sièges et banquettes chauffants et ventilés, système audio Surround Meridian 3D

Range Rover Sport Dynamic HSE

Range Rover Sport Autobiography : Range Rover Sport Dynamic HSE + toit contrasté noir, toit panoramique ouvrant, seuils de portes chromés et illuminés avec marquage Autobiography, climatisation automatique 4 zones (hors P510e), pack cuir étendu Premium SV Bespoke, pavillon en suédine Ebony SV Bespoke, PArk Assist, Park Assist à distance avec l'application Remote, quatre roues directrices, système Dynamic Response Pro, différentiel actif électronique avec commande vectorielle de couple par freinage

Range Rover Sport Autobiography

Range Rover Sport First Edition : Range Rover Sport Autobiography + vitres arrières teintées, phares antibrouillard, peinture métallisée, jantes de 23 pouces, finition intérieure Satin Forged Carbon SV Bespoke avec inscription "First Edition"

Range Rover Sport First Edition

Les prix du Range Rover Sport 2022

Gamme Range Rover Sport :