Land Rover Range Rover Sport (2022)

Land Rover lance la nouvelle et troisième génération de son Range Rover Sport. Présentée comme étant "la plus désirable, la plus avancée technologiquement et la plus performante", cette génération est disponible avec des moteurs hybrides légers essence et diesel Ingénium. Une version 100% électrique est déjà au programme, mais elle n'arrivera sur le marché qu'en 2024.

Des motorisations diverses et variées

La gamme débute par des moteurs diesel développant 250 ch, 300 ch et 350 ch. Côté essence, le Range Rover Sport peut compter sur le moteur 3.0 L six cylindres de 360 ch ou 400 ch. Les versions hybrides rechargeables embarquent un moteur six cylindres de 3,0 litres de cylindrée. Elles développent 440 et 510 ch (moteur électrique de 105 kW et batterie de 38,2 kWh), et peuvent parcourir environ 90 km en mode tout électrique. Au sommet, le Range Rover Sport peut être équipé d'un V8 Twin Turbo de 530 ch. La version SVR ne tardera pas à la détrôner avec encore plus de puissance.

Les motorisations :

P510e : 3.0 L six cylindres, hybride rechargeable, 510 ch, 0 à 100 km/h en 5,4 secondes

R440e : 3.0 L six cylindres, hybride rechargeable, 440 ch, 0 à 100 km/h en 5,8 secondes

P530 : 4.4 L V8 Twin Turbo, essence, 530 ch, 0 à 100 km/h en 4,3 secondes

P360 : 3.0 L six cylindres, essence, hybride doux, 360 ch

P400 : 3.0 L six cylindres, essence, hybride doux, 400 ch

D250 : 3.0 L six cylindres, diesel, hybride doux, 250 ch

D300 : 3.0 L six cylindres, diesel, hybride doux, 300 ch

D350 : 3.0 L six cylindres, diesel, hybride doux, 350 ch

Simple évolution esthétique ?

Esthétiquement, le nouveau Range Rover Sport évolue en douceur par rapport à son prédécesseur. Sa forme ne change pas, en revanche, les designers ont apporté quelques changements aux faces avant et arrière. Les feux du Range Rover Sport sont plus fins, et le bouclier avant a été entièrement redessiné. Dans la partie arrière, l'incrustation des feux à travers un bandeau noir siglé Range Rover donne l'impression de n'avoir qu'un seul bloc optique.

Contrairement à l'avant, le bouclier arrière ne change que très peu. La plaque d'immatriculation a migré vers le bas et le semblant d'extracteur d'air est un peu plus arrondi. On retrouve toujours deux canules d'échappement placées à chaque extrémité, elles sont également un peu plus fines et plus tendues. Enfin, vous remarquerez que le profil de la voiture est plus lisse. Les poignées de porte sont désormais affleurantes et la musculature plus galbée.

"Notre dernier Range Rover Sport embrasse pleinement notre approche moderniste du design automobile tout en amplifiant son caractère sportif et confiant incontestable", a déclaré Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer de Range Rover.

Le Range Rover Sport mesure 4,95 mètres de long, 1,82 mètre de haut et 2 mètres de large (avec les rétroviseurs rabattus). Son empattement est de 3 mètres, enfin, son volume de chargement dans le coffre atteint 647 litres.

Meilleur à tous les niveaux

Dans l'habitacle, le nouveau Range Rover Sport évolue sérieusement. Tout ou presque a été redessiné, à commencer par le volant, la console centrale, la planche de bord et le tableau de bord numérique de 13,7". L'écran central de 13,1" semble être "posé" sur la planche de bord. Plus en dessous, les designers y ont placé les boutons de climatisation ainsi qu'un levier de vitesses assez chic.

Cet intérieur est particulièrement raffiné et les matériaux semblent de très bonne qualité. Le système d'infodivertissement Pivi Pro repose sur l'architecture EVA 2.0 qui prend en charge le système SOTA, ou Software Over The Air qui permet de recevoir des mises à jour à distance.

Grâce à la plateforme MLA Flex, Land Rover promet que son Range Rover Sport offre "l'expérience de conduite la plus attrayante et la plus dynamique qui soit". Ce modèle est entre autres équipé du Dynamic Response Pro permettant un contrôle actif du roulis grâce à un système électronique de 48 volts. Il peut en outre appliquer "jusqu'à 1400 Nm de couple sur chaque essieu".

Il est également doté d'une transmission intégrale, de roues arrière directrices et d'une suspension pneumatique qui introduit pour la première fois des ressorts pneumatiques à volume commutable. La pression à l'intérieur des coussins d'air peut donc varier pour un confort et une maniabilité optimal. Cette génération reçoit également un régulateur de vitesse adaptatif tout-terrain pour aider le conducteur à évoluer sur des terrains difficiles.

Le nouveau Range Rover Sport sera exclusivement produit dans l'usine de Solihull au Royaume-Uni aux côtés du Range Rover. Il est disponible à la commande dès maintenant.