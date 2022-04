Le préparateur allemand Manhart a rarement mis la main sur d'autres modèles que les BMW, Mercedes-Benz ou Audi. Mais pour l'un de ses derniers projets, l'entreprise a fait une exception : il s'appelle RV650 et est basé sur le nouveau Land Rover Range Rover.

Le SUV britannique est l'un des modèles les plus populaires du segment des SUV haut de gamme, avec de nouvelles versions hybrides rechargeables lui permettant d'être dans l'air du temps.

Le Range Rover Vogue RV650 reçoit les couleurs utilisées habituellement par Manhart. Nous retrouvons de nombreux détails peints en doré, comme les jantes ou encore quelques éléments de la carrosserie. Le reste de la voiture est peint avec une teinte noire très profonde.

Nous retrouvons à peu près le même schéma à l'intérieur, avec du noir et de nombreuses touches dorées. L'ensemble est toujours aussi haut de gamme, avec du cuir à profusion et des assemblages toujours aussi impeccables.

Sous le capot, nous retrouvons le fameux V8 4,4 litres bi-turbo de chez BMW, qui équipe déjà de série le Range Rover Vogue. Ce sera d'ailleurs le seul moteur disponible avec cette préparation, Manhart ayant laissé de côté les motorisations hybride rechargeable. Le préparateur allemand propose, en option, un système d'échappement plus sonore pour passer d'un son plus feutré à quelque chose d'un peu plus sportif.

Les ingénieurs ont également modifié quelques éléments liés au châssis et ont raffermi les suspensions. Pas sûr que cela change grand-chose au comportement dynamique de ce mastodonte.

Les détails sur le prix, la disponibilité et la puissance n'ont pas encore été communiqués. Le préparateur allemand a seulement précisé que les commandes sont ouvertes, mais uniquement pour les clients du Moyen-Orient.