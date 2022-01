Des SUV aux supercars en passant par les breaks, le préparateur Manhart est spécialisé dans la transformation de tout type de voitures en machines performantes et surpuissantes. La BMW M8 Compétition ne fait pas exception à la règle : il s'agit de l'un des modèles les plus puissants de la gamme bavaroise, avec son V8 4,4 litres bi-turbo dont la puissance est portée à 625 chevaux et 750 Nm de couple.

Comme souvent chez les préparateurs, ce n'est pas assez. La puissance de la MH800, c'est le nom de ce modèle, passe ainsi à 823 chevaux et 1070 Nm de couple. Pour parvenir à un tel déferlement d'équidés, les turbos ont été changés, tout comme les systèmes de refroidissement et d'admission.

Le système d'échappement a lui aussi été modifié, avec de nouveaux embouts de 10 centimètres de diamètre. Le filtre à particule et le catalyseur ont été supprimés, rendant ainsi ce modèle particulièrement compliqué à homologuer dans certains pays et quasiment impossible à faire rouler en Europe.

Comme vous pouvez le constater sur les photos, il y a eu quelques changements esthétiques. Les voitures signées Manhart sont d'ailleurs assez reconnaissables avec de nombreuses touches noires et dorées. Pour cette M8 un peu spéciale, les préparateurs ont opté pour un bleu mat et de nombreux éléments de couleur noire.

La garde au sol a été rabaissée, tandis que la voiture reçoit des pneus 295/30 ZR21 à l'arrière et 275/30 ZR21 à l'avant pour augmenter la surface de contact avec l'asphalte et faire passer les plus de 1000 Nm au sol.

Notons également l'arrivée de nouvelles prises d'air à l'avant, de nouvelles jupes latérales et d'un nouveau spoiler. Tous ces éléments sont fabriqués à base de fibre de carbone. Nous retrouvons du carbone mêlé à de l'Alcantara à l'intérieur, un intérieur bien évidemment hautement personnalisable.

Les tarifs de la MH800, qui ne devrait pas fouler les routes françaises compte tenu du fait qu'elle ne puisse pas être homologuée, ne sont pas connus. Nous savons simplement qu'elle sera fabriquée à seulement dix exemplaires. Les clients français pourront toujours se "consoler" avec une M8 Compétition plus "classique" qui fait déjà forte impression. Il faudra débourser environ 175 000 euros, hors options et hors malus écologique, pour se l'offrir.