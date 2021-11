La BMW M240i n'a pas encore officiellement posé ses roues sur la route que certains préparateurs l'ont rendu encore plus bestiale. Avant les premiers essais qui seront publiés d'ici quelques jours, si vous êtes d'ores et déjà certain que les réglages usine ne vous suffiront pas, Manhart propose quelques ajustements, aussi bien esthétiques que mécaniques.

Commençons déjà par le cœur de cette BMW, son moteur, à savoir un six cylindres en ligne, turbo, de 3,0 litres de cylindrée, développant la bagatelle de 374 chevaux et 500 Nm de couple. Des valeurs similaires à celles de la précédente génération de M2 alors qu'il s'agit simplement de la M240i. À Wuppertal, en Allemagne, où se trouvent les ateliers de Manhart Performance, on n'a visiblement pas jugé utile d'attendre la prochaine BMW M2 pour proposer quelques améliorations mécaniques.

Ainsi, la MH2 450, c'est le nom de ce modèle, développe pas moins de 450 chevaux et 650 Nm de couple, de quoi faire mieux que la BMW M2 CS, et même aller titiller sa grande sœur du segment du dessus, la BMW M4 et ses 510 chevaux et 650 Nm. Manhart n'a pas encore annoncé les performances de son nouveau modèle, mais la BMW M240i est déjà, à la base, plutôt véloce, avec un 0 à 100 km/h expédié en 4,3 secondes.

Parmi les quelques changements effectués, il y a de nouvelles jantes de 20 pouces, un système de commande de clapets d'échappement ou encore un kit d'amortisseurs spécifique. L'échappement a été modifié pour un système en acier inoxydable "assez sonore" selon les dires du préparateur, au point de ne potentiellement pas répondre aux réglementations en vigueur au sein de certains pays européens. Ce système sera sûrement destiné aux modèles prévus pour l'exportation, les MH2 européennes auront quant à elles le droit à un échappement moins bruyant.

En dehors de ces quelques éléments, il sera toujours possible d'ajouter quelques éléments en carbone à l'avant ou à l'arrière pour parfaire sa préparation, tandis que les bandes décoratives pourront être ajoutées ou retirées sur demande. Pour le moment, Manhart n'a pas encore précisé les prix de sa préparation. En France, la M240i débute à partir de 59 900 euros.