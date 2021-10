La nouvelle BMW Série 2 a été présentée il y a quelques mois, sans que la version la plus hardcore ne soit révélée. La BMW M2 est encore en développement, les photographes espion l'ont photographiée à plusieurs reprises sans que nous ne puissions admirer sa carrosserie à cause d'un lourd camouflage.

Le fabricant de Munich n'a donné aucune information à propos de sa nouvelle sportive, mais sur le forum Bimmerpost, un utilisateur semble avoir mis la main sur sa fiche technique et s'est empressé de la partager. On apprend que la nouvelle BMW M2 conservera le moteur S58. Il s'agit du moteur six cylindres en ligne 3.0 bi-turbo qui verra sa puissance atteindre 455 HP, soit environ 460 ch après conversion.

Il ajoute que ce moteur pourra aussi bien être couplé à une boîte manuelle qu'automatique, et que la sportive partagera de nombreux éléments avec la génération sortante tel que le toit en carbone. Seuls les freins en carbone céramique et les sièges baquets manqueraient à l'appel. Une version 50eme anniversaire serait produite au cours des quatre premiers mois : avis aux collectionneurs !

La production de la BMW M2 G87 débuterait en décembre 2022, et prendrait fin en juillet 2029. Elle serait uniquement assemblée dans l'usine mexicaine de BMW située à San Luis Potosi.

Comme vous n'êtes pas sans le savoir, BMW prépare un tout nouveau SUV encore plus exclusif que le X7. Son nom, le XM (appellation non confirmée) et pourrait être produit dés la fin de l'année 2022 jusqu'en novembre 2027. D'après la publication, ce SUV serait hybride, et reprendrait le moteur des BMW M3 et M4 qu'il associerait à deux moteurs électriques. Sa puissance serait de 650 ch, au moins.

Nous voulons attirer votre attention sur le fait que ces informations ne sont pas officielles. Il pourrait donc y avoir quelques différences, même si, globalement, les données communiquées par Bimmerpost sont souvent proches de la réalité et rarement fausses. Vivement la présentation de ces deux modèles, d'autant plus que l'an 2022 marque le 50eme anniversaire de BMW M !