Les constructeurs allemands aiment les voitures de sport. Audi a son R8, et Mercedes a sa GT ainsi que la GT Coupé 4 Portes en attendant la One. Qu'en est-il de BMW ? Le concept Vision M Next ne s'est jamais concrétisé, et BMW ne prévoit toujours pas de le produire.

D'après nos confrères de BMWBlog, le constructeur de Munich est en train de travailler sur une version sportive du nouveau X8. Cependant, et alors que l'on pensait que cette version prendrait le nom X8 M, il se murmure qu'elle sera baptisée XM !

Galerie: Photos espion BMW X8 - Juin 2021

16 Photos

Sous le nom de code "Project Rockstar", le nouveau SUV phare devrait entrer en production en décembre 2022 et sortir de la chaîne de montage en novembre 2027, soit un cycle de vie légèrement plus court que d'habitude, de cinq ans. Des roues de 23 pouces sont au programme, ainsi qu'un différentiel arrière sophistiqué en équipement standard. Elle devrait être dotée d'un système de conduite autonome de haute technologie à la mi-2023, mais la véritable magie se produira sous le capot.

Même s'il ne s'agit pas d'une renaissance moderne de la M1 des années 1970 avec le moteur monté au milieu, la XM aura un groupe motopropulseur intéressant si l'on en croit les rapports. Le V8 biturbo de 4,4 litres s'associerait à un moteur électrique pour porter la puissance à plus de 700 ch. Il détrônerait la M5 CS de 626 chevaux en tant que voiture de production BMW la plus puissante.

En ce qui concerne le prix, BMWBLOG rapporte que la XM équipée de toutes les options pourrait coûter au moins 180 000 euros. De son côté, BMW n'a pas donné d'informations à propos de ce véhicule. Nous y reviendrons ultérieurement, une fois que nous aurons plus d'informations à propos de modèle qui trônera au sommet de la hiérarchie.