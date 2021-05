Si vous n'en pouvez plus de la mode des SUV, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Après les X1, X2, X3, X4, X5, X6 et X7, BMW prépare un énième SUV ! En effet, cela fait plusieurs mois que les ingénieurs allemands développent un tout nouveau modèle qui se positionnera au-dessus de tous les autres cités.

Le X8 devrait être révélé au cours des prochaines semaines ou mois. En attendant, nous vous proposons ces photos espion capturées au Nürburgring. Le nouveau SUV de BMW est encore impeccablement bien camouflé, toutefois, nous pouvons lire la mention "Hybride Test Vehicle" et confirmer qu'il sera lancé en version hybride rechargeable. D'ailleurs, si vous observez bien, vous remarquerez la présence d'une seconde trappe à l'avant gauche du véhicule.

Nous n'avons aucune idée de son design, bien que ces photos donnent un aperçu global de ce à quoi nous devons nous attendre. La face avant du X8 est très curieuse, elle ne ressemble à aucune autre. Peut-être qu'après la calandre XXL, BMW veut révolutionner son style.

Il semblerait que les feux avant du X8 soient scindés en deux parties. Nous avons un peu de mal à y croire, et c'est pourtant ce que révèle ce prototype. Attendons de découvrir le modèle de série, car les véhicules de tests portent volontairement des panneaux de carrosserie supplémentaires pour duper notre regard. À noter que le prototype de la BMW Série 7 porte le même regard...

Le constructeur de Munich reste muet à propos de son X8. D'après les rumeurs, BMW prévoit de lancer plus tard une version M décrite comme étant la BMW M la plus puissante de son histoire. Elle serait animée par le V8 4,4 litres bi-turbo couplé à deux moteurs électriques et développerait une puissance d'environ 760 ch. C'est peut-être cette version que nous avons sous les yeux au vu de la quadruple sortie d'échappement.