Depuis la présentation de la nouvelle BMW Série 2, les amateurs de la marque ne parlent que d'une chose, la M2 ! Elle n'a pas encore été dévoilée par BMW qui poursuit ses essais au Nürburgring. Les paparazzis étaient présents au moment de la sortie de la nouvelle BMW M2. Malheureusement, ce modèle est encore lourdement camouflé ce qui nous ne permet pas de voir le moindre bout de carrosserie.

Si vous mourrez d'impatience de la découvrir, sachez qu'elle devrait beaucoup ressembler à sa petite sœur, la BMW M240i. Il y aura toutefois quelques changements, notamment au niveau des boucliers, qui selon les photos parues sur internet, présentent un design plus tranché.

Photos espion - BMW M2

29 Photos

La BMW M2 sera naturellement plus agressive, mais aussi et surtout, bien plus puissante. La M240i développe 374 ch pour 500 Nm de couple, la M2 standard devrait délivrer plus de 400 ch, avant d'arriver sur le marché sous différentes versions toujours plus puissantes les unes que les autres. On pense notamment à la M2 Competition, et à la CS, le saint graal.

La nouvelle BMW M2 sera naturellement propulsée par le six cylindres en ligne de 3,0 litres de cylindrée. Celui-ci est couplé à deux turbos et associé au choix à une boîte de vitesses manuelle ou automatique.

Pour le moment, les ingénieurs de BMW se concentrent sur la mise au point de la "petite" sportive qui ne devrait pas être révélée cette année. Le constructeur de Munich pourrait attendre jusqu'en 2022 avant de lancer sa M2, à l'occasion du 50ème anniversaire de BMW M. L'ambiance sera à la fête pour le constructeur qui teste en ce moment même des accessoires destinés à la BMW M8 plutôt étranges comme les phares rouges que nous avons aperçus sur un prototype d'essai.

Il ne faut pas non plus oublier que BMW prépare un nouveau modèle, plus puissant mais aussi plus cher que le X7. Il s'agit d'un SUV, qui dans sa version hybride pourrait proposer jusqu'à 760 ch. Les bruits de couloir racontent qu'il s'agirait de la BMW M la plus puissante de l'histoire.