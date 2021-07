Il y a quelques jours, BMW a levé le voile sur sa toute nouvelle génération de BMW Série 2 avec, comme porte-étendard, une version M240i animée par un six cylindres en ligne de 374 chevaux, comme les BMW M340i et M440i. Cette version est ainsi déjà aussi performante et puissante que l'ancienne M2, mais BMW nous a déjà fait savoir qu'une nouvelle M2 était déjà en préparation.

Et ce ne sont pas les nouvelles photos espion qui viennent de nous parvenir qui vont nous prouver le contraire, puisque la compacte allemande a déjà été surprise sur circuit et sur routes ouvertes avec un camouflage plus qu'épais. Pour le moment, difficile donc de se faire une idée des courbes et des lignes définitives du modèle, mais la recette devrait être la même que pour la précédente M2, avec des boucliers ajourés, un diffuseur spécifique et une quadruple sortie d'échappement.

29 Photos

Globalement, concernant le look, nous ne devrions pas être surpris. Sous le capot non plus d'ailleurs, puisque, comme Audi et sa nouvelle RS 3, BMW conservera ce qui fait sa force, à savoir un six cylindres en ligne. Pour conserver une sorte de hiérarchie avec les nouvelles BMW M3 et M4, la future M2 devrait disposer d'environ 450 chevaux. Et, bonne nouvelle également, elle conservera son architecture de propulsion. BMW Motorsport ne devrait pas proposer, comme avec les M3 et M4, de déclinaison avec quatre roues motrices.

Pour le moment, la firme bavaroise n'a avancé aucune date concernant la présentation de la nouvelle M2, mais il faudra sans doute encore patienter une bonne année avant de la découvrir sans camouflage. Si la voiture est présentée l'été prochain, sa commercialisation devrait donc intervenir d'ici la fin de l'année 2022.