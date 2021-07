Vous pensiez que BMW avait fini avec la nouvelle M3, eh bien, pas encore ! En effet, après le lancement de la nouvelle génération, le constructeur de Munich se penche sur le développement d'une version plus performante que la Competition. Elle n'a officiellement pas encore de nom, mais d'après les bruits de couloir, BMW lancerait prochainement la M3 CS ainsi que la M4 CS.

Des prototypes de ces deux modèles sportifs ont déjà été aperçus à maintes reprises par les photographes espion. Aujourd'hui, c'est la chaîne YouTube Carspotter Jeroen qui nous propose de voir la M3 CS s'attaquer aux virages du célèbre circuit de Nürburgring. Le prototype est camouflé mais à première vue, il ne présente aucun changement esthétique par rapport à la M3 Competition.

Si BMW venait en effet à commercialiser une version CS de sa M3, elle ne serait pas forcément beaucoup plus puissante. On se souvient que la précédente génération de la M3 avait eu le droit à une version CS qui bénéficiait de quelques chevaux supplémentaires et surtout, d'éléments en carbone (mais pas seulement) afin de réduire son poids sur la balance.

On s'attend donc à ce que la nouvelle BMW M3 CS conserve son moteur de six cylindres en ligne de 3,0 L de cylindrée couplé à deux turbos. Sa puissance sera d'au moins 510 ch pour 600 Nm de couple. Les rumeurs annoncent une puissance de 550 ch, mais il est pour l'heure impossible de confirmer cela.

En attendant sa révélation, BMW continue de nous préparer d'autres nouveautés à commencer par la nouvelle Série 2 qui sera dévoilée au Festival de vitesse de Goodwood le 8 juillet prochain. Le constructeur travaille aussi sur un SUV ultra-puissant qui pourrait développer la bagatelle de 700 ch (ou plus). Il s'agirait de la BMW la plus puissante de l'histoire.