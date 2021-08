Si cette curieuse BMW M8 vous semble familière, c'est que nous l'avons déjà vue. Souvenez-vous, c'était en 2018, et elle portait exactement la même plaque d'immatriculation. À la mi-mai, elle est apparue sur le Nürburgring avec un look légèrement moins agressif que maintenant, et à l'époque, nous pensions qu'il s'agissait de la M8 CSL.

Depuis, BMW a confirmé à Motor1.com qu'il ne s'agit pas de la CSL et qu'il ne prévoit pas de construire une version hardcore de la M8.

De quoi s'agit-il alors ? BMW dit que c'est un véhicule utilisé pour tester de nouveaux accessoires et pièces de course. La dernière itération de cette M8 possède toujours des custodes ventilées et un grand aileron, sans oublier la calandre teintée de rouge. Cependant, elle arbore désormais des feux de jour à LED rouges dans les phares qui ressemblent à tous les robots maléfiques que vous avez vus dans les films. Il y a aussi un nouveau capot ventilé, et il semble que ce soient les seuls changements pour cette version de la "2108".

Bien sûr, BMW pourrait faire comme Voltswagen en injectant quelques informations erronées sur la situation. Nos sources ne sont pas entièrement convaincues par la déclaration de BMW, et il y a un anniversaire notable que BMW fêtera l'année prochaine. La division BMW M fêtera ses 50 ans en 2022, et une édition spéciale de la M8 pourrait contribuer à faire de cette fête un moment inoubliable.

Cela ne veut donc pas dire que nous ne verrons pas quelque chose de nouveau pour la Série 8 dans un avenir proche, surtout avec le 50e anniversaire de la division M. Les feux rouges à l'avant ne seront probablement pas conservés pour la production, mais ce capot ajouré pourrait cacher des améliorations du moteur pour un peu plus de punch sur les lignes droites. Dans tous les cas, nous garderons un œil sur les intentions de BMW concernant la M8.