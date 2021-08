L'électrification ouvre de nouveaux horizons aux constructeurs, en particulier pour ceux qui ont misé sur l'hybridation. L'ajout d'un ou plusieurs moteurs électriques permet, entre autres, de gagner significativement en performances, ce qui nous vaut une véritable course à la puissance ces derniers temps chez la plupart des fabricants, notamment de modèles premium.

Porsche fut l'un des premiers à dégainer avec la surpuissante Panamera Turbo S E-Hybrid de 680, puis 700 chevaux. Bientôt, ce sera au tour de la Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes dans sa version 73e de se dévoiler avec 800 chevaux sous le capot, tandis que Audi pourrait proposer une RS 6 encore plus puissante grâce à l'ajout d'une motorisation électrique en complément du V8 4,0 litres bi-turbo.

La future BMW Série 5 surprise en phase de test.

Du côté de chez BMW, il n'y a pas de raison que ce soit différent. La future BMW Série 5, que nous avons déjà aperçue, aura le droit à une gamme de motorisations électrifiées et sans doute 100 % électriques, mais aussi à des variantes sportives, dont la fameuse M5. Et selon nos confères de chez Autocar, toujours très bien informés, le V8 4,4 litres bi-turbo de la M5 actuelle devrait aussi se retrouver dans la prochaine, mais avec un moteur électrique en complément pour une puissance cumulée de 750 chevaux.

La version qui viendra s'immiscer sous la M5, à savoir la future M550i, pourrait utiliser le nouveau six cylindres en ligne 3,0 litres des BMW X3 M, X4 M, M3 et M4, mais toujours associé à un moteur électrique. Ce groupe motopropulseur pourrait aussi équiper la future BMW M8 CSL. Malgré cette avalanche d'équidés qui devrait s'abattre sur la future génération de Série 5, la plus puissante ne sera peut-être pas la M5, mais une version plus performante de la i5, la version 100 % électrique de la Série 5. Elle pourrait développer environ 800 chevaux.