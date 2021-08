Le temps des moteurs thermiques est aujourd'hui compté et, d'ici quelques années, les moteurs électriques auront largement pris le pas. La transition complète du thermique au 100 % électrique prendra plusieurs années, mais tôt ou tard, le "moment fatidique" arrivera. La plupart des constructeurs ont donc établi une stratégie d'électrification de leur gamme pour les années à venir.

BMW, par exemple, a déjà dévoilé deux de ses principales offres électriques, à savoir la berline i4 et le SUV iX. En 2025, une nouvelle plateforme dédiée remplacera l'actuelle plateforme CLAR. Mais revenons au moment présent, car l'ère des gros moteurs thermiques n'est peut-être pas terminée. Selon une information relayée par Carbuzz.com, BMW vient de déposer les noms M7 et M9 auprès de l'Office philippin des brevets. À quoi pouvons-nous nous attendre ?

La BMW M7, le chant du cygne pour la Série 7 ?

BMW avait déjà déposé en 2017 le nom M7 mais, comme nous le savons tous, aucune version sportive de la Série 7 n'a été présentée. Par ailleurs, BMW a clairement indiqué à plusieurs reprises que la M760i resterait la version la plus puissante au catalogue, excluant ainsi une version signée Motorsport. La BMW M9 a également été évoquée à plusieurs reprises, mais en dehors de quelques rumeurs, il n'y a jamais rien eu de concret. La seule hypothèse, ce serait que BMW souhaite "terminer en beauté" avec un modèle un peu spécial.

Pour le moment, tout ça n'est que pure spéculation, mais nous savons, grâce à plusieurs photos espion, que la prochaine génération de Série 7, qui devrait être 100 électrique, est actuellement en phase d'essai : ainsi, la BMW Série 7 actuelle pourrait être la dernière thermique et la firme allemande pourrait dévoiler une M7 pour couronner la fin d'une époque.

Que savons-nous sur la BMW M9 ?

Absolument rien. En tout cas rien au-delà du dépôt du nom auprès de l'Office philippin des brevets. Nos photographes ont récemment repéré des prototypes de la future M8 CSL qui devrait être équipée du six cylindres en ligne 3,0 litres (et non du V8 4,4 litres bi-turbo des M8 Compétition), mais associé à un ou plusieurs moteurs électriques pour une puissance cumulée d'environ 700 chevaux. Un nouveau groupe motopropulseur qui pourrait se retrouver sur une éventuelle future M9.