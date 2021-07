Un peu à la manière de Porsche qui a dévoilé récemment pas moins d'une dizaine de concept-cars, dont certains étaient inédits, BMW s'est dit qu'il serait peut-être aussi intéressant de faire de même, même si le véhicule présenté aujourd'hui n'est pas vraiment un concept-car à proprement parler, mais une étude de style à l'échelle 1:1. Néanmoins, ce modèle est intéressant à plus d'un titre, puisqu'il recèle les prémices de la BMW Série 7 de 2001.

Après la présentation au début du mois de juin d'un concept-car de crossover, BMW poursuit la visite des réserves de son centre de design. Et force est de constater que, pour ceux qui trouvent le design des BMW les plus récentes assez clivant, ça aurait pu être pire, bien pire il y a 20 ans. L'étude de style que vous voyez en photos, il s'agit de la BMW Série 7 ZBF, ZBF pour l'acronyme allemand de "Zukünftige BMW Familie", que l'on pourrait traduire par "future famille BMW" en français.

La BMW Série 7 ZBF à droite, aux côtés du concept BMW ICE.

Ce modèle a été réalisé entre 1995 et 1996 et fait suite à un concours interne au centre de style de la marque. Ce genre de concours est assez répandu chez les constructeurs et est toujours d'actualité, notamment au sein du groupe Renault ou encore chez Stellantis. Les designers sont mis en compétition avec pour thématique de créer un nouveau modèle répondant à un cahier des charges précis. Dans le cas de BMW, c'était un concours de design au sens large du terme, puisqu'il s’agissait d’esquisser la future gamme BMW.

Suite aux croquis présentés par les designers à la direction, ceux ayant retenu l'attention passent à l'étape suivante, à savoir la maquette à l'échelle 1:1. Et la BMW Série 7 ZBF est le projet qui a retenu le plus l'attention de la direction bavaroise à l'époque, puisque cette maquette grandeur nature a eu le droit à un habitacle et à un moteur, les autres propositions étant restées de simples maquettes, grandeur nature certes, mais pleines ou semi-creuses.

Comme vous pouvez le constater sur les photos, la calandre qui ressemble à celle de la nouvelle Série 4 n'est pas une nouveauté, puisque dès 1995, BMW voulait déjà faire écho aux calandres des modèles d'avant-guerre qui possédaient des haricots de ce style, mais peut-être moins opulents.

Pour la partie intérieure, c'est un autre designer qui s'en est occupé, avec des choix que nous n'avons pas forcément l'habitude de voir chez BMW, comme l'inclinaison de la planche de bord qui n'est plus vers le conducteur. Le designer a opté plutôt pour une planche de bord assez symétrique, afin de créer une sensation d'espace et de faciliter la conversion conduite de gauche à droite pour les différents marchés.

Fait intéressant à la vue des photos de l'habitacle, c'est la présence de commandes qui peuvent vous être familières, notamment si vous avez possédé une BMW. Le concept d'affichage et de commandes annonce l'arrivée de l'iDrive dans la gamme BMW, un système qui sera d'ailleurs inauguré par la BMW Série 7 E65, la fameuse Série 7 "Bangle", en référence à son designer, Chris Bangle.