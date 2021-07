Les BMW X5 et X6 devraient bientôt avoir le droit à une petite cure de jouvence en vue de l'arrivée d'un restylage de mi-carrière. C'est souvent le moment choisi par les constructeurs pour dévoiler de nouvelles séries spéciales, comme c'est le cas aujourd'hui pour les X5 et X6 Black Vermilion. Le X7 possède également le même cycle de vie que ses deux cousins germaniques, et lui aussi se dote d'une série spéciale, mais un peu différente.

Dans les faits, ces séries spéciales ne sont pas forcément une révolution pour les X5 et X6, puisqu'il s'agit avant tout d'une alliance inédite entre plusieurs teintes. Ainsi, nous retrouvons sur les X5 et X6 Black Vermilion une couleur Frozen Black pour la carrosserie, une teinte issue du catalogue de personnalisation Individual de chez BMW, et une calandre contrastante avec des liserés de couleur rouge. Cette même calandre qui peut être rétroéclairé sur le X6. De série, ces modèles se dotent des feux laser, de jantes de 22 pouces, des étriers de freins rouges et du pack M Sport.

Dans le cas du X7, c'est un peu plus discret, puisque la série spéciale Frozen Black met l'accent sur des couleurs sombres. Ainsi, le X7 Frozen Black se dote d'une teinte éponyme, la même que sur les X5 et X6 Black Vermilion, seules les jantes de 22 pouces diffèrent avec une peinture gris mat. À l'intérieur, le X7 se dote, de série, du ciel de toit M en Alcantara gris et du vitrage calorifuge.

Bonne nouvelle pour les clients intéressés, les BMW X6 Black Vermilion et X7 Frozen Black sont proposés avec toutes les motorisations disponibles. Seul le X5 Black Vermilion est disponible uniquement avec la motorisation xDrive45e, autrement dit le modèle hybride rechargeable dans le jargon de la marque.

Ils peuvent être commandés dès maintenant, les productions débutant en août 2021. Les prix en France débutent à 105 850 euros pour le BMW X5 xDrive45e Black Vermilion, 100 600 euros pour le BMW X6 xDrive30d Black Vermilion et 113 950 euros pour le BMW X7 xDrive40d Frozen Black.