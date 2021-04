L'hiver s'estompe peu à peu pour laisser place au printemps, mais cela n'empêche pas les constructeurs automobiles de poursuivre leurs essais par temps froid. BMW en fait partie, et si les images de ce prototype de X5 M n'ont rien de vraiment exceptionnelles en soi, elles donnent tout de même un bref aperçu du développement du futur SUV allemand restylé.

Comme en témoigne ce très léger camouflage, les changements ne devraient pas être très significatifs pour le BMW X5 restylé, seuls les boucliers et les optiques devraient avoir le droit à une petite cure de jouvence. Même si cela ne se voit pas forcément sur le prototype en photos, la signature lumineuse devrait aussi être modifiée.

Les changements pourraient être un peu plus significatifs à l'intérieur, avec un nouveau grand écran central qui semble s'inspirer de ce que nous avons pu voir récemment sur le nouveau BMW iX. D'une manière générale, BMW avait déjà annoncé que cette nouvelle interface allait se démocratiser sur d'autres modèles de la marque, notamment les plus haut de gamme.

Le BMW X5 actuel fut présenté en 2018, tandis que la version M est arrivée au début de l'année 2020. Ce prototype ne cache donc pas forcément toutes les nouveautés du prochain X5, qui devrait être dévoilé, au plus tôt, d'ici 2022. En tout cas, une chose est sûre, malgré les nouvelles normes environnementales toujours plus contraignantes pour les constructeurs, BMW devrait proposer à nouveau un X5 M, avec un V8 4,4 litres bi-turbo développant plus de 600 chevaux.

Du côté des motorisations plus conventionnelles, le nouveau BMW X5 aura le droit à de nouvelles motorisations hybrides rechargeables. Le X5 est actuellement proposée avec un seul bloc hybride développant 394 chevaux et s'échangeant à partir de 85'000 euros. La marque devrait présenter des versions moins véloces mais aussi plus accessibles, comme c'est déjà le cas sur la BMW Série 5 qui a le droit à deux variantes hybrides rechargeables de 204 et 292 chevaux.