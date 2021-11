BMW n'en a pas fini avec sa nouvelle M4, loin de là. Le constructeur de Munich est en train de mettre au point une version plus radicale de son coupé-sport, qui devrait être présenté en fin d'année ou en 2022. Les photographes l'ont déjà aperçu sur circuit et sur route, alors que les ingénieurs étaient en train de le tester afin de peaufiner ses réglages.

Il s'agit de la BMW M4 CSL (Coupe Sport Leichtbau), qui bien que son nom ne soit pas encore confirmé, devrait bel et bien s'appeler ainsi. Markus Flasch - qui était jusqu'au 31 octobre dernier à la tête de BMW M - a confirmé cette information, en déclarant que la BMW M4 CSL était un secret de polichinelle.

Les journalistes allemands d'Auto Motor und Sport sont parvenus à avoir quelques informations sur cette performante M4 CSL, qui comme son nom l'indique, sera plus légère que la BMW M4 Competition. Markus Flasch n'est pas entré dans les détails, mais il a affirmé que la différence de poids entre ces deux versions sera à trois chiffres. On peut donc considérer que la M4 CSL sera au pire 100 kg plus légère, ce qui améliorera nettement son comportement dynamique.

Pour extraire l'excèdent de graisse, BMW M a entre autres retiré la banquette arrière, ce qui fait de la BMW M4 CSL une stricte deux places. Cela a été plus ou moins confirmé par l'ex-patron de BMW M, qui a ajouté que la M4 CSL aura une configuration différente des M2 CS et M5 CS.

Les photos espion ont montré que ce modèle aura une nouvelle calandre (mais tout aussi démesurée), ainsi que différents changements esthétiques au niveau des boucliers. Nous avons aussi remarqué la présence d'un nouveau spoiler, ainsi que d'autres éléments aérodynamiques que nous avons détaillés dans cet article.

Cette voiture conservera le même moteur de six cylindres en ligne couplé à deux turbos. Sa puissance devrait toutefois passer de 510 ch à 540 ch, à moins que BMW M ne décide de lui injecter plus de chevaux sous le capot.