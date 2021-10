BMW M fêtera son 50e anniversaire en 2022, date à laquelle les M3 CS et M4 CSL devraient sortir avec plus de puissance, moins de poids et un meilleur aérodynamisme. La version deux portes a maintenant été repérée dans le trafic allemand avec une quantité étonnamment importante de camouflage dénotant quelques changements importants par rapport à une M4 Coupé standard.

La calandre controversée conserve la même taille et la même forme, mais avec de nouveaux éléments de design en forme de Y finis en noir brillant. La partie droite contient la désignation du modèle, avec "M4" et plusieurs petits caractères indiscernables cachés sous le ruban noir. On peut supposer qu'il s'agit de "CSL", pour Coupe Sport Leichtbau.

21 Photos

BMW a également redessiné le pare-chocs et le bouclier avant semble nettement plus agressif, les prises d'air de la M4 standard étant désormais séparées en deux sections distinctes. La CSL est censée inaugurer les premiers phares au design M, mais cela se limite probablement au graphisme puisque le bloc optique lui-même semble être identique à celui d'une M4 normale.

C'est la même histoire à l'arrière où les feux conservent la même forme, mais avec de nouveaux éléments LED mieux visibles sur les images montrant le prototype pendant que le pilote d'essai freine. Toujours à l'arrière, le coffre accueille désormais un spoiler plus imposant, sans pour autant paraître aussi exagéré que le grand aileron arrière disponible en option M Performance sur la M4.

Alors que la M4 Compétition affiche une puissance de 510 chevaux, on pense que la CSL sera dotée d'un moteur de 540 chevaux envoyé exclusivement aux roues arrière, car BMW exclut apparemment un modèle xDrive. Les M3 et M4 recevront un certain nombre d'éléments en fibre de carbone pour réduire le poids, la M4 CSL étant susceptible de suivre un régime plus strict pour être à la hauteur de son badge.

BMW prévoit de lancer la production de la M4 CSL en juillet 2022, ce qui signifie que sa présentation officielle pourrait avoir lieu dans les premiers mois de l'année prochaine.