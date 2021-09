Il n'y a jamais vraiment de bon moment pour acheter une sportive plus ou moins exclusive, car il y a toujours une déclinaison encore plus puissante qui se prépare. Dans le cas de la M4, qui a fait ses débuts il y a un an, une version xDrive dotée de quatre roues motrices a été présentée en mai dernier avec des performances encore plus impressionnantes.

Et d'autres variantes sont encore en préparation, avec notamment les redoutables versions CS et CSL, comme en témoignent ces photos espion. Nos photographes ont encore croisé la route de la M4 CSL, avec cette fois-ci légèrement moins de camouflage, puisque ce prototype laisse apparaître une face avant modifiée pour des raisons techniques et aérodynamiques.

25 Photos

Malgré l'épais camouflage qui englobe notre protagoniste, il y a quelques éléments intéressants qui ne trompent pas, avec notamment la présence d'une lame à l'avant plus grosse, tandis qu'un petit aileron façon "queue de canard" a été ajouté au niveau de la malle. Les optiques avant sont également différentes par rapport à une M4 classique à en juger par le positionnement des clignotants.

Outre les améliorations aérodynamiques, on peut aussi s'attendre à une perte de poids importante obtenue grâce à l'utilisation généreuse de fibre de carbone. La M4 CSL ne devrait pas succomber à la transmission intégrale, elle devrait rester une simple propulsion, tandis que la puissance du six cylindres en ligne de 3,0 litres de cylindrée devrait avoisiner les 540 chevaux, contre 510 équidés pour la M4 Compétition.

Alors que certains s'attendent à découvrir la M4 CS en premier, BMW pourrait plutôt dévoiler une version CSL d'emblée, dès l'année prochaine d'ailleurs, pour célébrer les 50 ans de BMW Motorsport. La BMW M4 CSL devrait être, au même titre que la précédente M4 GTS, une série limitée. En parallèle, BMW développerait une M3 CS, qui devrait être, elle aussi, limitée en nombre d'exemplaires, tout en étant moins exclusive que la M4 CSL.