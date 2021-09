En attendant la nouvelle BMW M2, qui devrait pointer le bout de son nez d'ici l'année prochaine, la firme bavaroise vient de dévoiler son catalogue M Performance Parts pour la Série 2 Coupé, la nouvelle petite sportive de la firme bavaroise qui a encore fait couler beaucoup d'encre.

Ces accessoires ne se limitent pas à une simple mise à jour extérieure, ils intègrent également quelques détails spécifiques pour l'habitacle. Il s'agit d'un véritable kit destiné à donner à la Série 2 Coupé ce petit plus en matière de sportivité et d'agressivité, la rapprochant un peu plus de la future M2.

Un look encore plus dynamique

Les accessoires M Performance comprennent une calandre en fibre de carbone, tandis que les ailes avant, les ailettes sur les flancs des jupes latérales et le becquet arrière sont aussi en fibre de carbone. Les coques de rétroviseurs peuvent aussi être en carbone et s'inspirent globalement du dessin de celles des nouvelles BMW M3 et M4.

Si vous êtes amateur de couleurs, vous pourrez également ajouter des bandes de couleurs contrastantes, tandis que pour accompagner les trois modèles de jantes différents, vous pourrez ajouter des étriers de frein rouges M Performance.

À l'intérieur, on retrouve plusieurs badges M Performance pour accompagner les nombreux détails en fibre de carbone qui composent l'habitacle, du tableau de bord jusqu'au levier de vitesses.

Sous le capot, rien ne change

Toutes les nouveautés du kit M Performance concernent cependant des détails plus ou moins visuels modifiant l'aspect extérieur et intérieur de la Série 2. Toute la partie mécanique reste la même, du moteur à la boîte de vitesses, en passant par la transmission.

Si ces mises à jour esthétiques ne suffisent pas, il ne reste plus qu'à attendre l'arrivée de la M2, qui apportera quelque chose de plus "concret", avec un look encore plus dynamique. Il n'y a pas encore d'informations officielles, les premières photos espions montrant simplement un bouclier différent de la Série 2.

L'arrivée de la future M2 est déjà fixée chez BMW, elle devrait être présentée durant l'été 2022, pour une arrivée sur nos routes d'ici le mois de décembre de l'année prochaine.