BMW se prépare à présenter un tout nouveau modèle, qui ne figurait alors pas dans sa gamme. Il s'agit d'un SUV haut de gamme, et tout porte à croire qu'il sera assez sportif puisqu'il sera badgé BMW M. Nous l'avions aperçu alors qu'il était encore en développement, mais nous ne savions alors pas précisément quand est-ce que ce modèle allait être présenté.

En ce début de mois de novembre, BMW a annoncé que son SUV hybride sera dévoilé le 29 novembre prochain, mais qu'il allait d'abord être montré lors d'un événement privé le 17 novembre 2021.

Galerie: Photos espion BMW X8 - Juin 2021

16 Photos

À l'heure actuelle, nous n'avons que peu d'informations à propos de ce SUV. Nous ne connaissons même pas son nom, bien que certains pensent qu'il sera baptisé BMW X8, et d'autres parient sur le nom XM. La seule chose dont nous soyons sûrs, c'est son style qui risque de faire couler beaucoup d'encre à l'image de la calandre XXL vue sur les BMW M3 et M4.

En effet, ce modèle aura des blocs optiques avant en deux parties, faisant rappeler les Citroën. Ces feux, complètement nouveaux chez BMW, se retrouveront sur d'autres modèles de la marque à commencer par le X7 ainsi que la BMW Série 7.

Sous son capot, nous retrouverons probablement le V8 bi-turbo associé à un système électrique. L'ensemble développerait plus de 700 ch, ce qui ferait de cette BMW le modèle le plus puissant jamais construit par le constructeur de Munich. Il se dit qu'une motorisation à six cylindres est également prévue, et que cette version sera aussi badgée BMW M.

Nous en saurons plus dans quelques jours, cette BMW sera sans doute commercialisée dès l'année prochaine, affaire à suivre. Le fabricant allemand prépare l'arrivée d'autres modèles, comme le restylage de la Série 3, ou encore, le renouvellement complet de la Série 5 qui n'est pas encore essayée sur route ouverte.