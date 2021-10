La nouveau Defender a un peu éclipsé une autre success story de la marque Land Rover ces derniers mois, ces dernières années : celle du Range Rover. Pourtant sa Majesté des SUV a bel et bien fêté ses 50 ans en 2020. C'est en effet le 17 juin 1970 que Land Rover a révolutionné le monde des véhicules tout-terrain avec le premier Range Rover.

Pour beaucoup, c'est le Range Rover qui a inventé le SUV, mêlant la polyvalence d'un tout-terrain haut sur pattes au confort d'une berline, et à la praticité d'un break. Et au fil des ans, La suite on la connaît, les SUV sont devenus de plus en plus populaire. Et le Range Rover a constamment évolué. 1970, 1994, 2001, 2012, quatre générations se sont succédées. Place désormais à la toute nouvelle et cinquième génération qui, vous allez le voir, conserve le pedigree de la lignée, et évolue pour rester à la pointe, en faisant notamment un pas de plus vers l'électrification.

Sur ce nouveau Range Rover, tout commence avec la plate-forme modulaire MLA Flex, qui est conçue pour réduire le poids, augmenter le confort à bord et améliorer la dynamique de conduite. Avec une structure 50 % plus rigide que l'ancien Range Rover, le nouveau peut accueillir jusqu'à sept personnes et peut recevoir des motorisations plus complexes, plus puissantes et plus efficaces.

Comme on ne change pas une équipe qui gagne, le Range Rover propose toujours deux styles de carrosserie, à empattement standard ou à empattement long (LWB), la gamme courte mesurant 5,05 mètres de long, tandis que la version LWB mesure 5,25 mètres - soit une augmentation de 5 centimètres par rapport au modèle précédent.

Pour ne pas subir les affres du temps, le Range Rover évolue également visuellement, et adopte les derniers esthétiques de la firme britannique. Pour autant, pas question non plus de trop se distinguer de son allure originelle qui est sa marque de fabrique. Et il est vrai qu'au premier coup d'œil, pas facile de voir immédiatement les différences avec son prédécesseur. Enfin au moins jusqu'à ce qu'on fasse le tour et qu'on découvre sa poupe !

Commençons par l'avant avec des lignes légèrement plus adoucies, ce qui vaut désormais au SUV un Cx de 0,30, un record pour un SUV de cette taille. La calandre est dotée d'une nouvelle bande chromée, tandis que le design des phares à LED a été revu pour donner un nouveau look au Range Rover en s'intégrant à la calandre. De profil, le toit semble toujours flotter grâce à des montants teintés en noir.

On l'a évoqué juste au dessus, le plus grand changement de design vient de l'arrière. On ne trouve pas de feu horizontal sur toute la largeur, comme ça se fait beaucoup en ce moment, mais au contraire, de nouveaux feux arrière verticaux à LED. Et quand même un bandeau noir horizontal qui les relie. Malgré le nouveau style, le coffre s'ouvre en deux parties comme d'habitude. Derrière les deux volets le volume est de 725 litres (avec la deuxième rangée de sièges rabattue), et peut monter jusqu'à 1841 litres.

Tout comme l'extérieur, l'intérieur reste simple. Le tableau de bord s'épure et devient plus minimaliste que jamais. Le volant à deux branches regroupe pas mal de boutons avec sa jante en cuir bicolore. Juste derrière, un tout nouveau combiné d'instrumentation de 13,7 pouces fait son apparition, qui affiche également les cartes du système de navigation. Au centre du tableau de bord on trouve l'écran tactile de 13,1 pouces du système d'infodivertissement Pivi Pro au design très fin, comme posé. Les passagers arrière peuvent utiliser deux écrans tactiles supplémentaires de 11,4 pouces installés dans les appuis-tête des sièges avant.

Évidemment côté connectivité, le nouveau Range Rover ne fait pas l'impasse ni sur Apple CarPlay, ni Android Auto Wireless, ni Spotify ni Amazon Alexa. En outre, il est possible de connecter jusqu'à huit appareils via un hotspot Wi-Fi et le système est automatiquement mis à jour via des mises à jour over-the-air.

Venons-en aux motorisations. Et comme dit précédemment, le nouveau Range Rover fait un pas de plus vers l'électrification, en présentant une gamme assistée par batterie à différents stades : hybrydation légère (mild hybrid) et rechargeable (PHEV) et même bientôt tout électrique ! La gamme débute avec les modèles essence P360 et P400 mild-hybrid et les modèles diesel D250, D300 et D350.

Si le Range Rover s'est converti au PHEV dès 2017, deux versions hybrides rechargeables seront proposées ici, disposant d'une batterie de 38,2 kWh et promettant une autonomie électrique d'environ 100 kilomètres. Baptisés P440e et P510e, ils sont également équipés d'un moteur six cylindres en ligne de 3,0 litres et d'un moteur électrique de 105 kW. Et pour ce qui est du P510e, le plus puissant, Land Rover promet un 0 à 100 km/h en 5,6 secondes et des émissions de CO2 inférieures à 30 g/km.

Reste une seule variante non électrifiée, le Range Rover P530, équipé d'un V8 biturbo qui serait 17 % plus efficace que le modèle précédent. Le Range Rover électrique devra attendre jusqu'en 2024.

VERSION MOTEUR ELECTRIFICATION PUISSANCE COUPLE 0 à 100 KM/H P360 Essence / 6 cylindres 3L Hydridation légère (mild hybrid) 360 ch 500 Nm 6,3 s P400 Essence / 6 cylindres 3L Hydridation légère (mild hybrid) 400 ch 550 Nm 5,8 s P530 Essence / V8 4.4L - 530 ch 750 Nm 4,6 s D250 Diesel / 6 cylindres 3L Hydridation légère (mild hybrid) 250 ch 600 Nm 8,3 s D300 Diesel / 6 cylindres 3L Hydridation légère (mild hybrid) 300 ch 650 Nm 6,9 s D350 Diesel / 6 cylindres 3L Hydridation légère (mild hybrid) 350 ch 700 Nm 6,1 s P440e Essence / 6 cylindres 3L Hybride rechargeable (PHEV) 440 ch 620 Nm 5,9 s P510e Essence / 6 cylindres 3L Hybride rechargeable (PHEV) 510 ch 700 Nm 5,6 s

Le Range Rover est équipé de la suspension Dynamic Response Pro, qui utilise les données du système de navigation pour "interpréter" la route et anticiper en ajustant les réglages de la suspension afin d'optimiser l'absorption des chocs. Les roues arrière sont quant à elles directrices, pouvant tourner jusqu'à 7,3 degrés, afin d'améliorer la manœuvrabilité à faible vitesse, réduisant ainsi le rayon de braquage de ce très gros SUV à seulement 11 mètres.

Qui dit Land Rover dit tout-terrain. Et le Range Rover, bien que de plus en plus luxueux, n'a jamais fait l'impasse sur ses capacités de franchissement. Et cette cinquième génération ne fait pas exception : les angles d'inclinaison élevés (34,7 degrés à l'avant, 29 degrés à l'arrière) et la garde au sol de près de 30 cm qui permet de traverser des eaux de 90 cm de profondeur sont remarquables. La transmission intégrale intelligente (iAWD) ajuste également la répartition du couple entre les essieux et un blocage du différentiel arrière est également disponible.

En outre, le système Terrain Response 2 vous permet de choisir parmi six modes de conduite pour modifier les réglages du véhicule et affronter différents types de terrain. Le Hill Descent Control régule également la vitesse en descente, tandis que l'All-Terrain Progress Control agit comme une sorte de régulateur de vitesse en tout-terrain, contrôlant la vitesse du véhicule sur les terrains accidentés.

Le nouveau Range Rover est disponible en versions SE, HSE et Autobiography. Une édition de lancement baptisée First Edition sera également disponible pour la première année de production uniquement. Basé sur l'Autobiography, il est doté d'un équipement unique et ne peut être commandé qu'en version Sunset Gold Satin. Le modèle supérieur reste le SV, qui, comme les modèles PHEV, ne sera pas disponible dès le lancement.

Sans surprise les prix seront élevés. Le nouveau Range Rover est disponible à partir de 94 400 £ en Grande-Bretagne, soit déjà plus de 110 000 euros.