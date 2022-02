En vente depuis 2015, la BMW M2 G87 a récemment quitté le catalogue de la firme bavaroise en prévision de l'arrivée d'une nouvelle M2 prévue pour cette année ou bien au début de l'année prochaine. La G87 restera sans doute comme un modèle à part dans le cœur des passionnés, mais aussi des préparateurs du monde entier. Et en guise d'adieu, le préparateur Manhart vient de dévoiler une ultime version de la M2, encore plus extravagante.

Cette version extrême, sobrement appelée "Manhart MH2 630", développe 220 chevaux de plus que la version "de base" grâce à une préparation complète aussi bien esthétique que mécanique.

Et pour ceux qui pensent que cette version n'est que tape à l'œil, Manhart se défend en dévoilant les photos de l'habitacle avec l'intégration de sièges sport Recaro Sportster CS, tandis que la banquette arrière a été complètement retirée pour accueillir un arceau de sécurité issu de chez Schroth Motorsport qui rigidifie l'ensemble.

À l'extérieur, tout à été pensé pour rendre la voiture encore plus aérodynamique, avec notamment l'intégration de l'aileron arrière de la M235i Racing et le splitter avant, le diffuseur et les jupes latérales en fibre de carbone du catalogue officiel d'accessoires M Performance. Manhart y a ajouté un capot en aluminium et des pneus Michelin de 19 pouces en 265/35 à l'avant et 295/30 à l'arrière.

L'ensemble est complété par une suspension KW réglable en trois positions et un système de freinage dérivé de la M4 GT4 avec des étriers à six pistons et des disques de 380 mm à l'avant.

Sous le capot, nous retrouvons le fameux six en ligne "S55" bi-turbo de la version Compétition qui délivre 410 chevaux et 550 Nm. Grâce à Manhart, ce bloc grimpe à 630 chevaux et 750 Nm de couple. Pour atteindre un tel niveau de puissance, Manhart a remplacé les turbos et changé le système d'échappement avec, en prime, une petite reprogrammation.

Il n'y a pas de chiffres précis annoncés pour les performances, mais la voiture doit certainement abattre le 0 à 100 km/h en trois secondes environ et atteindre plus de 300 km/h en vitesse de pointe.