Le SEMA Show de Las Vegas est l'événement numéro un pour tout amateur de préparation et de pièces détachées en tout genre.

L'édition 2021, qui se déroulera du 2 au 5 novembre prochain, devrait être, une fois de plus, assez extravagante, avec des préparations venues d'un autre monde. Et pour cela, nous pouvons compter sur les préparateurs américains, qui ont souvent de l'imagination dans ce domaine. En préambule de cet évènement, l'un des exposants nous présente l'une de ses créations, une BMW M2 Compétition avec, sous le capot, un moteur un peu spécial.

Remaniée de fond en comble

Filippo Speed Shop nous présente sa voiture via cette courte vidéo, une vidéo où l'on découvre une BMW M2 Compétition en pleine préparation avec des modifications qui vont bien au-delà du simple changement de moteur. Tout a été remanié, de la carrosserie remaniée, à l'habitacle, en passant bien évidemment au moteur. Le résultat final devrait être spectaculaire.

Dans la vidéo, Peter Filippo, le propriétaire de l'atelier, décrit les différentes étapes de la métamorphose de sa sportive. Les préparateurs ont ajouté un énorme aileron arrière, un nouveau toit, des vitres plus légères et des passages de roue en fibre de carbone. Ces passages qui cachent d'ailleurs un nouveau kit de suspension à quatre niveaux et abritent des jantes en alliage noir de 18 pouces spécialement conçues pour cette M2.

Vient ensuite l'intérieur, qui a été littéralement dépouillé de presque tous ses composants. Dans la vidéo, l'ensemble n'est pas encore complet, même si on remarque d'emblée la présence de sièges Sparco et d'un volant amovible qui laissent déjà entrevoir les intentions du préparateur avec cette M2 un peu spéciale.

Avec un V8 à l'américaine

La vraie surprise arrive lorsque vous ouvrez le capot. Le gargantuesque V8 Hemi de 6,2 litres de cylindrée qui équipe les modèles SRT Hellcat de chez Dodge remplace le six cylindres en ligne 3,0 litres qui équipe à la base la M2 Compétition. Le compartiment a été modifié pour accueillir ce "big-block", qui développe pas moins de 818 chevaux et 956 Nm, comme sur la Challenger SRT Super Stock. Pour rappel, la BMW M2 Compétition développe 410 chevaux et 550 Nm.

Filippo Speed Shop a ajouté un nouveau système de freinage StopTech et une boîte de vitesses automatique séquentielle montée à l'avant qui promet d'être encore plus rapide, et surtout plus enclin a accepter la montagne de couple du V8, par rapport à la boîte automatique à huit rapports de la M2 Compétition. Reste à savoir quels seront les chronos annoncés par le préparateur. À titre indicatif, la Dodge Challenger SRT Super Stock équipée du même moteur peut abattre le 0 à 100 km/h en 3,3 secondes. Mais avec une M2 plus légère, ce chrono devrait être amélioré.