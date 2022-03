BMW ne l'a pas encore officialisé, mais la future M5 sera hybride rechargeable. Une information qu'il est d'ores et déjà possible de confirmer puisqu'il est inscrit "Hybrid Test Vehicle" au niveau du bouclier arrière, une information qui doit obligatoirement être visible en cas de problème sur le prototype et ainsi faciliter l'intervention des secours et notamment des pompiers en cas d'embrasement.

Au vu des photos espion, esthétiquement, la future BMW M5 devrait conserver une silhouette semblable à celle que nous connaissons aujourd'hui, avec le design de la future génération de Série 5 que nous devrions découvrir à la fin de l'année.

Sous le capot, le groupe motopropulseur sera hybride, certes, mais de quoi se composera-t-il ? Il semblerait que BMW M conserve son V8, d'autant plus que Markus Flasch, l'ancien PDG de BMW M, avait annoncé il y a quelques mois que le V8 devrait perdurer jusqu'en 2030. Comme le six cylindres en ligne, le V8 se dotera d'une hybridation dont nous ne connaissons pas encore tous les attributs.

Il y a fort à parier que la future BMW M5 partagera le même moteur que le futur BMW XM, le SUV hybride rechargeable sportif de la division Motorsport qui sera présenté dans sa version définitive cette année. Il célèbrera les 50 ans d'existence de BMW Motorsport cette année. La future M5 devrait développer entre 700 et 750 chevaux.

La BMW M5 n'est pas prévue pour tout de suite, nous devrions l'apercevoir pour la première fois en 2023, voire en 2024. D'ici là, la Série 5 aura eu le droit à une nouvelle génération, tandis que la BMW i5, la version 100 % électrique, aura aussi été présentée.