Le grand jour est arrivé pour le nouveau Land Rover Range Rover Sport. Il sera présenté aujourd'hui - le mardi 10 mai 2022 - en direct sur YouTube. La diffusion débutera à 20h00.

Reposant sur une toute nouvelle architecture, le Range Rover Sport de troisième génération proposera de nombreuses nouveautés. Toutefois, son design ne devrait pas beaucoup changer par rapport à son prédécesseur. Tout comme son grand frère, le Range Rover, le Range Rover Sport joue la carte de la sécurité.

Cette génération sera disponible avec des motorisations hybrides et hybrides rechargeables, une version 100% électrique pourrait également pointer le bout de son nez un peu plus tard. Nous savons également que la version SVR recevra le moteur V8 4,4 litres biturbo signé BMW. On s'attend à ce que la puissance du Range Rover Sport SVR soit supérieure à 600 ch.

Pour le moment, aucune photo du nouveau Range Rover Sport n'a fuité. Le SUV anglais garde tout son mystère, même le teaser officiel ne montre pas le véhicule. Le meilleur aperçu que nous puissions vous offrir vient des photos espion que vous retrouverez ci-dessous.

Comme nous l'avons vu lors des précédents articles, la nouvelle génération du Range Rover Sport devrait beaucoup s'inspirer du Range Rover, à savoir, une face avant légèrement redessinée et une face arrière marquée par l'arrivée de nouveaux feux ne formant qu'un seul bloc et qui lui confèrent un style plus moderne.

Bref, rendez-vous sur Motor1 France à l'heure indiquée en début d'article pour découvrir le Range Rover Sport dans sa totalité : Soyez au rendez-vous !