Land Rover est sur le point de dévoiler le Range Rover Sport en mai, mais un autre prototype a été repéré en version SVR. D'après les plaques d'immatriculation du prototype, il semble que celui-ci ait été repéré à Dubaï. Plus important encore, il s'agit de photos en gros plan montrant certains détails sous le camouflage qui s'amincit.

Contrairement au Range Rover Sport aperçu précédemment, celui-ci porte les éléments visuels du SVR. Les quatre canules d'échappement carrées le prouvent. Vous pouvez voir les phares, les feux arrière et les pare-chocs redessinés sur les boucliers avant et arrière, mais si vous souhaitez mieux vous l'imaginer, vous pouvez vous tourner vers le nouveau Range Rover pour avoir un aperçu.

Galerie: Photos espion Land Rover Range Rover Sport SVR - Avril 2022

4 Photos

Bien que cette génération ressemble largement au modèle sortant en raison de l'approche évolutive du design, les soubassements sont complètement différents. La gamme Range Rover Sport repose sur la même architecture MLA-Flex que le nouveau Land Rover Range Rover. Vous pouvez accéder à la présentation complète de ce modèle ci-dessous.

La version SVR du Range Rover Sport, la plus puissante et la plus haut de gamme, que nous voyons ici, utilisera le moteur V8 biturbo de 4,4 litres de BMW ! Oui, il s'agit du même moteur que l'on retrouve sous le capot des BMW X5 M et X6 M. Ce moteur développe 625 ch dans le X5 M Competition. Cela dit, nous nous attendons à ce que le Range Rover Sport SVR soit un peu plus puissant pour qu'il ait une chance de se battre contre ses rivaux européens tels que les Lamborghini Urus et Ferrari Purosangue.

Land Rover a déjà teasé le Range Rover Sport. La société anglaise a déclaré que "la révélation mondiale comprendra un début spectaculaire", qui "poursuivra les exploits audacieux de son prédécesseur en relevant un défi unique pour son lancement."

Plus important encore, le Range Rover Sport, y compris la version SVR que vous êtes beaucoup à attendre, sera entièrement révélé le 10 mai 2022.