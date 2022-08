La nouvelle génération de Land Rover Range Rover Sport SVR n'a pas encore été présentée, mais le modèle précédent est toujours aussi performant. Une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube AutoTopNL emmène le grand SUV sur une portion non limitée de l'Autobahn allemande pour voir le Land Rover dévaler la célèbre route à des vitesses incroyables.

Une vitesse maximale de 283 km/h

Le SVR est équipé du moteur V8 suralimenté de 5,0 litres. Il produit 575 chevaux et un couple de 700 Nm. La puissance est transmise aux quatre roues par une boîte à huit vitesses.

Galerie: Range Rover Sport SVR Ultimate Edition

8 Photos

Le SUV pèse environ 2 313 kilogrammes, mais le Land Rover n'a aucun mal à prendre de la vitesse. Il est rapide jusqu'à 200 km/h, mais son accélération ralentit dès que l'on dépasse les 250 km/h. Le Range Rover Sport SVR est doté d'un moteur puissant, mais sa forme carrée n'a pas été conçue pour rouler à très grande vitesse.

Cependant, le Land Rover atteint les 274 km/h avant de décélérer. C'est rapide, mais c'est loin de la vitesse de pointe de 283 km/h annoncée par Land Rover.

La nouvelle génération arrive

Nous avons aperçu le SVR de prochaine génération, qui recevra un nouveau style à l'intérieur et à l'extérieur, comme le nouveau Range Rover que Land Rover a lancé l'an dernier. La rumeur veut qu'il soit équipé d'un moteur BMW, qui équipe par ailleurs le X5 M. Ce moteur biturbo de 4,4 litres est plus petit que le moteur actuel, mais il pourrait être plus puissant, produisant environ 600 chevaux. Il sera également plus rapide, capable d'atteindre 290 km/h et de passer à 100 km/h en 4 secondes, soit 0,5 seconde de moins que l'actuel Sport SVR.