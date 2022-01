Land Rover a déjà levé le voile sur le tout nouveau Range Rover. Il est désormais possible de commander les versions SV et hybride rechargeable permettant de parcourir jusqu'à 113 km en mode 100 % électrique.

Le constructeur britannique n'a toutefois pas révélé la nouvelle génération de son Range Rover Sport. D'après les informations de nos confrères d'Autocar, la version SVR - la plus radicale - est toujours au programme bien que Land Rover se dirige peu à peu vers un avenir électrique et "propre".

Reposant sur la plateforme MLA, le nouveau Range Rover Sport SVR ne sera plus motorisé par le V8 5.0 L, mais par un tout autre moteur bien connu des fans de voitures allemandes surpuissantes. Il s'agit du V8 4.4 L bi-turbo signé BMW, le fameux S63, que l'on retrouve sous le capot de plusieurs modèles BMW M comme la M8 rafraichie ou encore la M5 Compétition. D'après Autocar, le V8 de BMW M ne développera pas moins de 625 ch sous le capot du Range Rover Sport SVR, soit la même puissance que le X6 M Competion. Pour rappel, la précédente génération de ce monstre de la route offrait 575 ch.

Outre son style agressif, le Range Rover Sport SVR pourrait accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 4,0 secondes (3,8 secondes pour le X6 M Competition) avant d'atteindre une vitesse maximale de 280 km/h. Il devra retrousser ses manches car depuis le lancement de la génération précédente, de nombreux concurrents sont arrivés sur le marché. Les clients ont plus de choix, et le Range Rover Sport SVR doit composer avec un certain Lamborghini Urus, ou encore, Aston Martin DBX S qui s'apprête à faire ses débuts.

En empruntant la motorisation de BMW M, Land Rover s'offre la possibilité de doper la cavalerie de son modèle le plus puissant. En effet, BMW M a démontré qu'il était capable d'augmenter la puissance à 750 ch de son groupe motopropulseur grâce à l'hybridation. Cette motorisation a été présentée lors de la révélation du concept BMW XM, et sera probablement disponible au sein de la nouvelle BMW M5.

Enfin, il est à noter que ce V8 4.4 L est également disponible sur le nouveau Range Rover. Il équipe la version P530 et produit 530 ch pour 750 Nm de couple. Son accélération de 0 à 100 km/h se fait en 4,6 secondes, il est donc fortement envisageable que le Range Rover Sport SVR réalise le même exercice en moins de 4,0 secondes.