Nous sommes généralement déçus lorsqu'un concept passe au modèle de production. Mais chez BMW, on sait que les véhicules de série restent très proches du showcar les préfigurant. Ce qui est loin d'être le cas de tous les constructeurs ! Ceci dit, dans le cas du très récent XM Concept, on aimerait bien quand même que le concept et le modèle définitif ne soient pas si proches que ça... Ce n'est qu'un question de goût !

Toujours est-il qu'en attendant de savoir à quoi ressemblera véritablement le futur gros SUV sportif de la firme bavaroise, le voici qui se présente déjà dans des illustrations... non officielles ! C'est à Kolesa que l'on doit ces rendus qui imaginent ce que les acheteurs pourront trouver à partir de fin 2022 chez leurs concessionnaires BMW locaux.

Ne vous attendez pas à des changements majeurs sur le modèle de production puisque la marque bavaroise a déjà annoncé que la voiture définitive conserverait environ 90 % du style du concept. Les 10 % restants ont justement été mis en œuvre de manière spéculative dans ce rendu pour montrer le SUV hybride rechargeable avec des poignées de porte classiques et un pare-chocs avant moins agressif.

Le design avant, avec ses phares en deux parties, est certainement audacieux, mais l'arrière est plus controversé en raison de ses feux arrière ultra larges et de ses embouts d'échappement superposés au design anguleux. Les jantes bicolores du concept ont été en grande partie conservées, mais à la place du "BMW" en toutes lettres du concept, les capuchons centraux ici reprennent le logo de la marque.

Les rétroviseurs latéraux pointus du Concept XM ont fait place à un ensemble plus conventionnel même si propres aux modèles M, tandis que la ligne de caractère supérieure noire a été supprimée. Il en va de même pour la partie sombre sur les jupes latérales, qui ont maintenant un insert métallique/chrome rappelant les zones brillantes des roues. Voilà qui "lisse" un peu le design du concept pour le rendre un peu moins agressif.

Comme toujours, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Une chose est sûre : le XM deviendra la voiture de série la plus puissante de BMW grâce à une configuration hybride rechargeable associant un V8 et un moteur électrique produisant environ 750 chevaux. En attendant, la M5 CS détient la couronne de puissance avec ses 635 chevaux sans aucune assistance hybride.

Le deuxième modèle M dédié après l'emblématique M1 à moteur central entrera en production à la fin de l'année prochaine à l'usine de Spartanburg en Caroline du Sud, où BMW fabrique les SUV, du X3 au X7, ainsi que leurs équivalents M.