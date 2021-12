Allier transmission intégrale et puissance élevée peuvent constituer un package séduisant. Des voitures comme la VW Golf R, l'Audi S3 et la BMW M240i sont des superstars de la performance qui allient plaisir et prix "abordable".

Ces trois voitures sont proches en termes de prix et destinées aux passionnés, mais laquelle est la meilleure dans une course de vitesse ? Une nouvelle vidéo de Throttle House met au défi les trois rivales. Laquelle l'emportera ?

Les voitures ne sont pas tout à fait égales, mais elles sont suffisamment similaires pour rendre ces deux courses de vitesse passionnantes. La BMW est bien plus puissante que les deux autres, avec 374 chevaux et 500 Nm de couple. La Volkswagen produit 320 ch et 400 Nm, mais elle pèse 1578 kg, tandis que la M240i pèse 1755 kg. L'Audi 3 est la moins puissante du trio avec 310 ch et 400 Nm, mais elle se situe dans la moyenne avec son poids de 1604 kg.

Galerie: 2022 BMW M240i premier essai

33 Photos

La puissance supplémentaire de la BMW et sa superbe transmission intégrale lui donnent un avantage considérable sur les deux autres dès la première course. C'est un écart que ni la VW ni l'Audi ne peuvent combler. La BMW finit en premier, la VW en deuxième et l'Audi en troisième. La course lancée annule les capacités de départ de la BMW, mais les deux autres ne peuvent pas rattraper le moteur plus puissant de la M240i. Les trois franchissent la ligne d'arrivée dans le même ordre, mais dans une formation beaucoup plus serrée que lors de la première course.

La BMW a un net avantage, surtout que les trois modèles sont équipés de la transmission intégrale. Les résultats se résument à la puissance et à la manière dont elle est envoyée au sol, et les deux modèles du groupe VW ont eu du mal à battre la BMW sur la ligne de départ. Cependant, la BMW est également le modèle le plus cher des trois. Et vous, laquelle préférez-vous ?