La nouvelle BMW M4 prend peu à peu ses marques sur le marché. Depuis sa commercialisation, les vidéos la mettant à l'épreuve face à des concurrentes aussi puissantes qu'elle se multiplient sur internet. Une fois n'est pas coutume, cette récente vidéo nous vient de la chaîne YouTube Carwow qui a eu la bonne idée de la comparer à la précédente BMW M4 ainsi qu'à l'actuelle BMW M440i.

Ces trois modèles sont motorisés par le moteur 6 cylindres en ligne de 3,0 litres de cylindrée. Il ne développe toutefois pas la même puissance sous le capot de ces trois modèles. La nouvelle BMW M4 est bien entendu la plus puissante avec ses 510 ch. Vient ensuite la M4 sortante et ses 450 ch (version Competition) puis la BMW M440i et ses 374 ch.

La puissance ne fait pas tout, et cette course pourrait vous surprendre. La nouvelle BMW M4 n'est pas la plus explosive au démarrage, et malgré un delta de puissance de 60 ch par rapport à son prédécesseur et 136 ch avec la M440i, elle n'enterre pas complètement ses petites sœurs.

En effet, il faut garder en tête que la toute récente BMW M4 transmet sa puissance aux roues arrière, ce qui n'est pas le cas de la BMW M440i qui dispose du système xDrive et qui lui offre un avantage assez net. De plus, il ne faut pas oublier que l'actuelle M4 est plus lourde qu'auparavant, Carwow précise que la M4 2021 pèse 1730 kg contre 1590 kg pour la M4 sortante. Avant de terminer, sachez que la nouvelle BMW M4 est équipée d'une boîte automatique à convertisseur de couple (8 rapports) tandis que la précédente à une boîte automatique à double embrayage (7 rapports).

Tous ces éléments sont importants à prendre en compte et montrent une fois de plus que la puissance est une chose, mais qu'il existe des tas de paramètres pour évaluer la vélocité d'une voiture.