L'ère de l'électrification se rapproche, mais, pour Bentley, le W12 a encore quelques beaux jours devant lui. Et c'est lui d'ailleurs que nous retrouvons sous le capot de la nouvelle Bentley Flying Spur Speed, la version la plus extrême du vaisseau-amiral britannique.

Le label Speed chez Bentley, c'est l'expression la plus ultime de la sportivité et du luxe. Avant la Flying Spur, les Continental GT et autres Bentayga y ont aussi eu le droit.

Une supercar en tenue de soirée ?

La Flying Spur Speed est le plus puissant de tous les modèles quatre portes chez Bentley. Le W12 6,0 litres développe la bagatelle de 635 ch et 900 Nm de couple, le tout pour un 0 à 100 km/h annoncé en 3,8 secondes. Pas mal pour une limousine de plus de 2,2 tonnes, sans oublier sa vitesse de pointe de 333 km/h, une vitesse supérieure à celle d'une Lamborghini Huracán.

Conformément aux traditions de la marque, les performances sont complétées par une technologie de pointe, pour un dynamisme et un confort inégalable. La voiture est, par exemple, équipée d'un système de transmission intégrale avec Torque Vectoring by Brake (pour gérer le couple de manière dynamique en fonction du mode de conduite) et du Bentley Dynamic Ride System qui fonctionne grâce à un système de 48 volts permettant de gérer le calibrage de la barre antiroulis. Les roues arrière directrices sont aussi de la partie.

Le noir lui va si bien

À l'extérieur, la Flying Spur Speed se reconnaît aux détails noirs de la calandre, des entourages d'optiques et des inserts à l'arrière. Les jantes en alliage de 22 pouces laissent apparaître de gigantesques étriers de frein avec des disques de 420 mm, les plus grands au monde pour une voiture de série (un record partagé avec la Continental GT).

En puisant dans la liste des options, vous pouvez choisir des packs dédiés pour renforcer son côté sportif ou élégant. Par exemple, la finition "Styling" ajoute un splitter, des jupes et un diffuseur arrière en fibre de carbone, tandis que la finition "Blackline" se concentre davantage sur des éléments peints en noir brillant.

Dans l'habitacle, les possibilités de personnalisation sont nombreuses. Bentley propose une infinité de combinaisons de matériaux et de couleurs pour faire de chaque exemplaire un modèle unique. Parmi les selleries les plus intéressantes, nous retrouvons l'option "Dinamica Pure", une matière qui est fabriquée à partir de 73 % de polyester recyclé.

La Bentley Flying Spur Speed est d'ores et déjà disponible à la commande. Ses tarifs n'ont pas encore été annoncés, mais ceux-ci devraient se situer aux alentours de 230 000 euros, en prix de base.