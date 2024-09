La quatrième génération de la Bentley Flying Spur n'est plus seulement une berline de luxe aux performances sportives, mais une supercar à quatre portes. C'est du moins la définition que la firme utilise pour la berline la plus puissante de son histoire, la Flying Spur 2024 plug-in hybrid, qui affiche une puissance impressionnante de 782 ch.

Le nouveau moteur V8 Ultra Performance Hybrid part donc du bon pied pour ne pas faire regretter le précédent W12, en utilisant une nouvelle architecture électrifiée qui n'affecte cependant pas sensiblement l'agencement et le style de la super berline britannique. Les prix ne sont pas encore définis, ni la date de commercialisation, mais il est facile d'envisager un lancement d'ici la fin de l'année.

Bentley Flying Spur (2024), l'extérieur

Il faut plus qu'un simple coup d'œil pour trouver les différences entre la nouvelle Bentley Flying Spur et la série précédente avec laquelle elle partage les formes et les dimensions de la carrosserie. Pratiquement tout ce qui change est la finition de la calandre, la silhouette du pare-chocs et du diffuseur arrière et le style des jantes en alliage de 22 pouces.

Bentley Flying Spur (2024), vue avant de trois quarts

Autre nouveauté : la projection au sol du logo Bentley animé et éclairé lors de l'ouverture des portes, une caractéristique reprise de la Bentley Batur. La gamme de couleurs extérieures compte 101 teintes, auxquelles s'ajoute l'option des peintures historiques de Bentley ou d'échantillons. La garniture extérieure est composée de pièces en argent foncé.

Bentley Flying Spur (2024), l'intérieur

Même à l'intérieur, la Bentley Flying Spur 2024 se contente d'affiner quelques détails sans perturber la disposition de base de l'habitacle de luxe familier, avec de nouvelles surpiqûres et perforations en diamant sur les sièges et des garnitures en chrome foncé sur demande.

Bentley Flying Spur (2024), l'intérieur

Les combinaisons de cuirs, de couleurs, de surpiqûres, de bois et de finitions intérieures offrent plus de 700 options différentes, ainsi que trois systèmes audio différents (jusqu'au Naim de 2 200 watts et 19 haut-parleurs) et, pour la première fois, la spécification Wellness Seating qui masse et climatise les occupants des quatre sièges de manière personnalisée.

Bentley Flying Spur (2024), moteurs et technologie

Le point fort de la Bentley Flying Spur 2024 en version Speed est la technologie Ultra Performance Hybrid qui voit la puissante combinaison du moteur 4.0 V8 biturbo de 600 ch et du moteur électrique de 190 ch intégrés à la transmission automatique à double embrayage à 8 rapports.

Le résultat est un véhicule hybride rechargeable de luxe de 782 ch et 1 000 Nm qui peut accélérer de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et parcourir jusqu'à 76 km en mode électrique. La vitesse maximale en mode électrique est de 140 km/h et la batterie peut être rechargée en 2 h 45 avec une puissance de 11 kW.

Bentley Flying Spur (2024), vue arrière de trois quarts

La finition Bentley Performance Active Chassis, de série sur la Flying Spur Speed, comprend une tenue de route dynamique, quatre roues directrices, un contrôle électronique du différentiel à glissement limité et un nouveau contrôle ESC. Autre nouveauté, les amortisseurs à double valve qui permettent un contrôle séparé de la compression et du rebond pour distinguer les réglages Confort, Bentley et Sport.

Bentley Flying Spur (2024), prix

Pour le moment, Bentley n'a pas annoncé les prix de la Flying Spur 2024, mais on peut s'attendre à ce que la version Speed coûte un peu plus que les 276 321 € de la W12 sortante.

Bentley Flying Spur (2024), les concurrents

Les concurrentes de la Bentley Flying Spur sont peu nombreuses et appartiennent toutes au créneau exclusif des berlines et GT extra-luxueuses, surpuissantes et ultra-rapides.

Bentley Bentley Flying Spur (2024) Mercedes-AMG S 63 E Performance Porsche Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Il s'agit notamment de la Mercedes-AMG S 63 E Performance, une voiture hybride rechargeable de 802 ch coûtant plus de 282 000 euros, ainsi que de la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid dotée du même moteur de 782 ch et dont le prix de catalogue est de près de 237 000 euros.