La nouvelle Bentley Continental GT Speed est arrivée en force aux Etats-Unis avec plus de 30 exemplaires, puis s'est rendue en Californie pour participer à The Quail, l'un des nombreux événements qui animent la Monterey Car Week. S'agissant d'un rendez-vous réservé aux voitures les plus "in" de la planète, le coupé de Crewe ne pouvait certainement pas se présenter en tenue "normale".

Il est donc d'abord passé par les artisans de Mulliner, la division de Bentley dédiée à la personnalisation. Et il en est ressorti une version unique.

Pour perdre la tête

Aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de personnalisation autour de Crewe, les limites sont largement repoussées. En fait, la limite, c'est l'imagination et le budget. Dans le cas présent, la Bentley Continental GT Speed 2024 a été commandée directement par Mulliner. La question du prix a donc été mise de côté.

Bentley Bentley Continental GT Speed 2024 par Mulliner

Ce qui caractérise la quatrième génération de la voiture de sport britannique, c'est avant tout la carrosserie orange, une couleur qui revient également dans certains détails de l'intérieur. Il s'agit d'une peinture satinée spéciale, dont l'application (à la main) nécessite jusqu'à 55 heures de travail par des artisans spécialisés. Différents éléments en noir brillant, comme les jantes de 22 pouces à dix branches, créent un contraste. L'échappement sport spécial complète le tout.

L'intérieur de la Bentley Continental GT Speed spéciale présentée pour la première fois à Monterey est dominé par des hectares de cuir Brunel en Gravity Grey, un gris interrompu par des accents contrastés de Mandarin (orange).

Seul le groupe motopropulseur reste de série, l'Ultra Performance Hybrid de Bentley, composé du nouveau V8 biturbo de 4 litres couplé à un moteur électrique alimenté par une batterie de 25,9 kWh, pour un total de 782 ch et 1 000 Nm de couple. Le coupé Bentley passe ainsi de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes et atteint une vitesse maximale de 335 km/h.