L'ère du W12 est révolue chez Bentley. Le dernier moteur 12 cylindres de 6,0 litres a été construit par les techniciens de l'usine de Crewe. Pour marquer l'occasion, les équipes de Bentley se sont réunies autour d'un déjeuner spécial tout en se remémorant les 21 années passées avec l'emblématique moteur.

Cela fait-il vraiment 21 ans ? Techniquement parlant, cela fait un peu plus longtemps. Développé par Volkswagen, le moteur de 6,0 litres est entré en production pour la première fois sur l'Audi A8 en 2001. Toutefois, la version utilisée par Bentley est arrivée en 2003 pour la Continental GT, avec une paire de turbocompresseurs. Au cours des deux décennies suivantes, le moteur s'est retrouvé dans toutes les Bentley, tout en étant perfectionné pour gagner en puissance. D'une puissance de 552 chevaux et d'un couple de 650 Nm, il atteint aujourd'hui 740 chevaux et 1000 Nm dans l'étonnante Batur.

La production du W12 est terminée, mais ne vous attendez pas à ce que le moteur disparaisse du jour au lendemain. Bentley affirme qu'il s'agit du 12 cylindres le plus performant de l'ère moderne, avec plus de 100 000 exemplaires construits depuis 2003. Fondamentalement une paire de moteurs V6 accolés, la disposition en quinconce des cylindres du W12 l'a rendu nettement plus court qu'un V12 traditionnel.

"Le W12 a propulsé nos voitures et notre entreprise à une vitesse exceptionnelle et restera comme l'une des innovations les plus importantes de notre illustre histoire", a déclaré le Dr Matthias Rabe, membre du conseil d'administration chargé de la recherche et du développement chez Bentley. "Aujourd'hui, marque la fin d'un parcours de développement dont nos collègues de la recherche et du développement et de la fabrication au fil des ans peuvent être extrêmement fiers."

Le moteur phare de Bentley sera remplacé par un V8 hybride biturbo de 4,0 litres. Un moteur électrique est installé entre le moteur et la transmission, ce qui donne une puissance totale de 779 ch et 1000 Nm de couple. Il sera lancé avec la Bentley Continental GT Speed 2025 dans le courant de l'année.