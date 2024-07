Les modèles Bentley équipés de moteurs 12 cylindres feront bientôt partie du passé. La Continental GT est déjà passée à la nouvelle configuration hybride, tout comme la Flying Spur. C'est le dernier souffle pour le W-12. Mais ne vous inquiétez pas, vous gagnerez de nombreux chevaux à cette occasion.

C'est ce que confirme Bentley, qui présente une image teaser de la nouvelle Flying Spur. Nous n'avons qu'un aperçu du visage de la grande berline, qui n'a pas l'air très différent avec ses phares ronds. Le bouclier inférieur ressemble à celui de la nouvelle Continental GT, mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous avez choisi de cliquer sur cet article.

Bentley Ultra Performance Hybrid V-8

Vous voulez en savoir plus sur le V8 hybride de 771 chevaux qui se trouve sous le capot. Il s'agit de la même puissance que celle de la Continental GT, et le couple de 1000 Nm est également identique. Le moteur biturbo de 4,0 litres fonctionne avec un seul moteur électrique installé entre lui et la transmission, et comme il s'agit d'un hybride rechargeable, la Flying Spur peut rouler silencieusement "pendant au moins 72 km". Les estimations officielles de l'autonomie WLTP ou EPA ne sont pas encore disponibles.

Bentley ne donne pas d'autres détails sur le groupe motopropulseur de la Flying Spur, si ce n'est qu'il s'agit du système le plus puissant jamais utilisé dans l'une de ses berlines. Nous supposons qu'elle est identique à celle de la Continental GT, qui dispose d'une batterie de 25,9 kilowattheures. Dans cette configuration, le moteur électrique ajoute 187 ch à la puissance du V8. D'une manière ou d'une autre, la nouvelle Flying Spur est bien plus puissante que la W12 sortante. On peut supposer que cela signifie également qu'elle est plus rapide que le modèle actuel. Si l'on considère que la berline atteint déjà une vitesse de 330 km/h, on peut parler d'une vitesse impressionnante.

Bentley précise que de plus amples informations sur la Flying Spur seront communiquées "en temps voulu". Verrons-nous quelque chose en août lors de la Monterey Car Week ? Restez avec nous pour en savoir plus.