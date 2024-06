Mise à jour : Bentley a confirmé la date exacte de la présentation de la nouvelle Continental GT Speed. La berline sportive de luxe sera présentée le 25 juin à 11:00. Le constructeur automobile a également publié une nouvelle image teaser montrant l'avant de la voiture à découvert, que vous pouvez voir ci-dessous.

Bentley a récemment fait ses adieux à l'ancienne Continental GT avec la dernière version pure V8, l'Edition 8. Une semaine plus tard, la marque de luxe britannique présente déjà en avant-première son nouveau modèle, même s'il ressemble à une version liftée de la voiture initialement lancée en 2017.

Quoi qu'il en soit, l'entreprise a révélé les premières images et les caractéristiques techniques de la "nouvelle" Continental. Comme prévu, la prochaine Conti utilise le "Ultra Performance Hybrid" de Bentley, basé autour d'un V8. Le moteur à combustion et le moteur électrique travaillent ensemble pour une puissance combinée de 771 chevaux et un couple massif de 1000 Nm. Ces chiffres sont encore plus élevés que ceux du W12 monté dans la Batur, qui ne développe "que" 740 ch et 999 Nm.

La batterie, dont la nature n'a pas été précisée, aura suffisamment de jus pour assurer une autonomie de 80 km selon le cycle WLTP, et un peu moins selon le test EPA. La voiture de série la plus puissante jamais produite par Bentley est dotée de quatre roues directrices et d'une transmission intégrale avec vecteur de couple. Parmi les autres avantages, citons des amortisseurs à double valve, un différentiel à glissement limité et une technologie anti-roulis électrique de 48 volts. Ces améliorations transformeront la nouvelle Continental GT en "la voiture de route Bentley la plus dynamique des 105 ans d'histoire de la société".

Les performances n'ont pas encore été dévoilées, mais la voiture pourrait être encore plus rapide que l'ancienne Continental GT Speed. Le défunt coupé à moteur W12 avait besoin de trois secondes et demie pour atteindre 100 km/h à partir de l'arrêt, avant de plafonner à 335 km/h. En ce qui concerne le moteur biturbo de 6,0 litres, la production s'achève avec les derniers exemplaires de l'ultra-exclusive Batur. Si une nouvelle Continental GT Speed devait voir le jour, elle n'aurait pas douze cylindres.

Bien que le poids ne soit pas précisé, la logique veut qu'elle soit plus lourde que l'ancien modèle V8 après l'ajout des éléments hybrides. Sa devancière pesait près de 2 177 kg, ne soyez donc pas trop surpris si elle franchit la barre des 2 267 kg comme l'ancienne W12. Cela ne devrait toutefois pas poser de problème, car la Continental GT est une somptueuse voiture de croisière de luxe plutôt qu'une voiture de sport agile destinée à rouler sur un circuit.

La Continental GT de nouvelle génération sera lancée en juin prochain sous la forme d'un coupé, et le cabriolet suivra probablement peu après.