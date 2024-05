Bentley aura bientôt un nouveau leader à la barre, et c'est une personne qui connaît une chose ou deux en matière de performance. Dans un communiqué publié mardi, la marque de luxe a annoncé que Frank-Steffen Walliser prendrait la direction générale, de Porsche, à partir du 1er juillet. Il succède à Adrian Hallmark, qui a brusquement quitté Aston Martin en mars.

Les fans de la marque allemande et les fournisseurs d’hypercars reconnaîtront immédiatement Walliser comme une légende du secteur. Il a rejoint Porsche en 1995, après avoir occupé de nombreux postes au sein de l'entreprise, dont celui de directeur de la division sport automobile de la firme basée à Stuttgart. Le Dr Walliser est titulaire d'un doctorat en génie mécanique et, en 2010, il est devenu chef de projet pour l'hypercar 918 Spyder (voir ci-dessous).

Suite à cette annonce, aux combien importantes, voici ce que ce Walliser a déclaré dans un communiqué :

"J'aborde ce poste avec beaucoup de respect et j'ai hâte d'avoir une équipe qui a démontré des performances impressionnantes au cours des dernières années. La transformation continue de l'industrie automobile sera une tâche majeure pour Bentley également, une tâche que je suis heureux d'assumer avec l'équipe. Je suis convaincu que Bentley continuera à établir des normes dans le segment du luxe à l’avenir."

De gros objectifs

Il ne fait aucun doute que Walliser sait comment construire des véhicules performants. Il a pris la direction des lignes 911 et 718 en 2019 et quitte Porsche en tant que responsable du développement global des véhicules, poste qu'il occupe en 2022.

Cette annonce coïncide curieusement avec la révélation de la première Porsche 911 électrifiée. La 911 Carrera GTS Hybrid 2025 combine un nouveau moteur six cylindres à plat de 3,6 litres avec un moteur électrique intégré, générant une puissance combinée de 532 chevaux tout en ne prenant que 47 kg dans le processus. Les véhicules de luxe de Bentley sont évidemment bien plus lourds. La vaste expérience Porsche de Walliser permettra-t-elle aux futurs modèles de perdre du poids ? Nous l’espérons bien.

"Avec Frank-Steffen Walliser, Bentley recrute un ingénieur expérimenté doté d'une expertise produit et technologique distincte et d'une expérience entrepreneuriale qui a amené dans les rues des modèles définissant la marque chez Porsche, y compris la Porsche 918 Spyder", a déclaré Gernot Dollner, PDG d'Audi et responsable de Brand Progressive Group de Volkswagen, qui comprend Bentley. « Dans le cadre du cheminement continu de Bentley pour devenir le fournisseur leader dans le segment du luxe, les nombreuses années d'expérience et de connaissance du segment du luxe de Frank-Steffen Walliser seront inestimables. »