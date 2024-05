La Continental GT a fait ses débuts en 2002, marquant ainsi le début de la nouvelle ère de Bentley sous la direction de Volkswagen. Cette voiture devait révolutionner les affaires, décupler les ventes et redéfinir Bentley dans le contexte de l'ère moderne. La R Type Continental de 1952 servit d'inspiration pour le design et de modèle de performance pour la Continental GT.

L'effet de la Continental GT a été spectaculaire, en l'espace de quatre ans, les ventes annuelles de Bentley sont passées d'environ 1 000 à plus de 10 000 véhicules. Une Continental GT de deuxième génération a été présentée à Paris en 2010, avec des livraisons début 2011. La deuxième génération a été lancée avec un moteur W12, qui a toutefois été complété par une nouvelle variante V8 de 4,0 litres en 2012. En 2018, la troisième génération a suivi, partageant une nouvelle plateforme avec la Porsche Panamera.

Teaser Bentley Continental GT (2024)

Et comme ladite Panamera a été récemment relancée, c'est maintenant au tour de sa sœur britannique de Bentley. Les premières images sont désormais disponibles, même si le véhicule est encore camouflé. La nouvelle Continental GT de quatrième génération sera dévoilée en juin et sera la première voiture équipée du nouveau groupe motopropulseur "Ultra Performance Hybrid" de Bentley.

Cela signifie une puissance de 782 ch et un couple de 1 000 Nm, combinés à une autonomie de 80 km en mode purement électrique et à une valeur de CO2 (WLPT) inférieure à 50 g/km. Ce que Bentley ne dit pas, mais qui est très probable : il s'agit du V8 PHEV de la nouvelle Porsche Panamera Turbo E-Hybrid, qui y développe 680 ch.

La nouvelle Conti GT ne sera pas seulement (selon le constructeur) la voiture de route la plus puissante et la plus dynamique des 105 ans d'histoire de Bentley, mais aussi la plus durable, sans pour autant renoncer au luxe artisanal et aux matériaux exceptionnels qui caractérisent les automobiles de Bentley.

Dans son premier court teaser, la marque promet "les technologies de châssis les plus récentes, y compris la transmission intégrale active avec torque vectoring, la direction sur les quatre roues, le différentiel à glissement limité électronique, la stabilisation active du roulis de 48 volts et les nouveaux amortisseurs avancés à deux soupapes", ainsi qu'un design remanié.