Bentley a officiellement annoncé le retrait de son actuel moteur V8 biturbo de 4,0 litres de ses gammes de modèles Continental GT, Continental GTC et Flying Spur. Avec effet immédiat, le départ de ce V8 se fera d'abord ressentir sur des marchés clés tels que le Royaume-Uni et l'Europe, puis sur d'autres territoires en temps voulu. Le moteur sera toujours disponible dans le Bentayga (voir ci-dessous).

Ce V8 100% thermique constitue le cœur battant de nombreux véhicules de Bentley depuis plus de sept décennies. Sa lignée remonte à 1959 avec la création du premier moteur V8 de la série L, doté d'une modeste puissance de 180 ch. Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et le moteur V8 de la génération actuelle génère trois fois plus de puissance avec seulement les deux tiers de la capacité. Depuis son introduction en 2012, l'actuel V8 de 4,0 litres a propulsé plus de 53 000 exemplaires des Continental GT, GTC et Flying Spur, chacun méticuleusement fabriqué à la main à la Dream Factory de Bentley à Crewe, en Angleterre.

Les derniers V8 sont encore disponibles

Les passionnés souhaitant acquérir les derniers modèles Continental GT, GTC et Flying Spur à moteur V8 peuvent le faire dès maintenant au Royaume-Uni, en Europe et au Moyen-Orient. Cependant, la production devrait s'achever prochainement, les livraisons finales étant prévues pour juin.

Cette annonce suit de près le retrait du moteur W12 par Bentley, qui laisse la place à un nouveau moteur V8 hybride capable de développer jusqu'à 750 ch.