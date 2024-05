Il n'existe que 20 Bentley Bentayga comme celui-ci dans le monde. Mulliner, la division de personnalisation ultra-luxe de la société britannique, présente l'Apex Edition. Une édition très spéciale qui rendra votre Bentayga encore plus exclusif.

Basée sur la S équipée du V8 4.0 de 550 ch et 770 Nm, l'Apex Edition rehausse encore le raffinement esthétique et l'équipement technologique.

Un thème sur mesure

L'équipement de l'Apex Edition commence par des jantes en carbone Mulliner de 22 pouces, qui permettent d'économiser au total 24 kg de masse non suspendue, tout en améliorant l'agilité de la direction, la réactivité du freinage et l'usure des pneus.

Les jantes en carbone du Bentley Bentayga Apex Edition

Cette version comporte également six thèmes spécifiques, à savoir des combinaisons spéciales d'extérieur et d'intérieur. Il s'agit notamment d'une peinture satinée Candy Red avec une livrée Anthracite et de subtils tirets en Arctic White. À bord, on trouve une sellerie en cuir blanc arctique, des détails Hotspur et des surpiqûres contrastées sur les sièges.

Le tableau de bord de l'Apex Edition

Un autre thème important est celui créé exclusivement pour ceux qui possèdent déjà une Continental GT ou GTC Le Mans Edition, les versions créées en 2023 pour célébrer le 20e anniversaire de la sixième victoire de Bentley sur le circuit de La Sarthe. Les clients peuvent commander le Bentayga Apex Edition avec une livrée verte Verdante et un bouclier de course Moonbeam de style Le Mans.

L'intérieur est également spécifique, avec des sièges en cuir Beluga et en tissu Dynamica.

Un équipement 5 étoiles

L'équipement de la Bentley est complété par une série de suppléments pour l'Apex Edition. Par exemple, sur le Bentayga, on trouve le becquet aérodynamique, le spoiler, les seuils et les coques de rétroviseurs en fibre de carbone satinée avec la spécification Styling.

Bentley Bentayga Apex Edition

L'intérieur présente une palette de couleurs sur mesure avec le bandeau, la console centrale et les baguettes de seuil en fibre de carbone satinée, ainsi que la spécification confort de cinq places, complétée par le système de sonorisation Naim for Bentley. D'autres touches personnalisées comprennent des inserts de sièges Apex Edition brodés avec des emblèmes Bentley contrastés, le logo Apex Edition sur les ceintures de sécurité et les seuils de porte en fibre de carbone Apex Edition.