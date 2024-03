La division Mulliner de Bentley produit, depuis des années, des voitures personnalisées dans les moindres détails par les clients. C’est ainsi que sont nés des exemplaires remarquables qui ont contribué à écrire l’histoire de la marque à travers le monde.

Le dernier exemple en date est un Bentayga EWB spécial (c'est-à-dire à empattement long), qui a été commandé par un couple d'Irvine, en Californie, dans des couleurs très flashy, à l'intérieur comme à l'extérieur (simple question de goût).

Le Bentayga est devenu le modèle le plus populaire de Bentley (du moins d'un point de vue commercial) depuis son lancement en 2016. Non seulement sa nature de SUV y a contribué, mais également la vaste gamme d'options de personnalisation du département Mulliner.

Les clients à l’origine des couleurs de cette voiture se sont rendus chez le concessionnaire Bentley local à Newport Beach avec l'intention d'acheter un Bentayga EWB Azure V8 "First Edition" normal. Cependant, après avoir discuté avec les spécialistes, ils ont décidé de choisir leurs propres couleurs extérieures et finitions intérieures parmi les 4000 combinaisons possible dans le catalogue l'entreprise.

Avec le soutien de Phill Dean, responsable du design chez Mulliner, ils ont pu concrétiser leurs idées et ont choisi la couleur "Kingfisher" pour l'extérieur, soit un bleu électrique vif combiné à un toit sombre contrasté. Cette dernière teinte a également été utilisée pour le capot et la partie supérieure des portes, complétant parfaitement la calandre noir brillant, les prises d'air avant et le diffuseur arrière du catalogue "Blackline".

Comme contraste particulier, le couple a choisi des jantes en alliage léger de 22 pouces au design à 10 branches, également peintes en bleu "Kingfisher" et "Beluga".

Pas de limites

Quant à l'intérieur, l'habitacle de ce Bentayga EWB a été principalement choisi en configuration quatre places. Cela comprend des sièges arrière de style "avion" (de première classe), un système audio Naim et un éclairage d’ambiance amélioré. Pour la palette de couleurs, le couple californien a choisi une combinaison de cuir mandarine ainsi que du bleu impérial et un Koa à pores ouverts a été utilisé pour les applications en bois.

Enfin, tous les détails manquants ont été recouverts d'un cuir spécial de la même couleur que la partie inférieure de la carrosserie, y compris pour la languette intérieure du volant, le levier de vitesses et d'autres détails. Voici ce qu’a déclaré Phill Dean suite à la personnalisation de cette voiture :

"Tout est possible avec une commande Mulliner. Nous avons commencé à discuter des spécifications dans le showroom de Newport Beach, mais il est rapidement devenu évident que nous avions besoin de plus de temps pour vérifier chaque petit détail. Nous avons reporté la passation de commande aux clients puis nous avons quitté la maison avant de terminer vers 1h du matin."

2023 a été la meilleure année à ce jour pour la division Mulliner du constructeur britannique, qui a vu ses commandes augmenter de 43% par rapport au record de 2022. Aujourd’hui, 75% de toutes les nouvelles Bentley sont désormais équipées par Mulliner.