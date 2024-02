Bentley, en collaboration avec Bentley Manchester et Mulliner, a dévoilé l'édition limitée du Private White V.C. Bentayga, un véhicule sur mesure qui rend hommage à l'héritage britannique et à l'esprit courageux du soldat Jack White. Ce SUV de luxe unique en son genre a déjà trouvé sa place auprès d'un passionné local.

Le soldat Jack White, né Jacob Weiss, s'est distingué pendant la Première Guerre mondiale, en servant avec bravoure au Moyen-Orient et en recevant la prestigieuse Croix de Victoria pour sa bravoure. Inspiré par le courage de White et la ligne de mode actuelle, le Bentayga Azure spécialement commandé présente des détails complexes en cuivre dans tout l'habitacle, symbolisant la ligne téléphonique en cuivre utilisée pour les communications en temps de guerre.

Galerie: Bentley Bentayga, Private White V.C.

12 Photos

L'extérieur du SUV est orné de Dark Sapphire avec une spécification Blackline contemporaine et des vitres de protection arrière, tandis que des jantes de 22 pouces usinées et assorties aux couleurs rehaussent son apparence unique. À l'intérieur, l'habitacle reflète des éléments de design d'inspiration militaire, avec des lignes de couture précises rappelant les tenues militaires et des broderies sur mesure, notamment l'emblème de la Croix de Victoria et le lettrage "Private White V.C.".

Le tableau de bord intègre notamment des jeux de cuivre et une silhouette de Cottenham House, l'usine du soldat White V.C., ce qui ajoute une touche de signification historique. Des surprises cachées, telles que des plaques de roulement sur mesure et des motifs de bouledogue brodés, rendent hommage à l'héritage de l'entreprise et à sa mascotte officieuse.

En plus du véhicule méticuleusement conçu, le propriétaire de cette Bentley édition limitée recevra une collection de vêtements sur mesure de Private White V.C., ce qui renforcera encore l'exclusivité de cette collaboration.