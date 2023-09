Bentley a dévoilé une nouvelle "Art Car" qui célèbre la diversité et l'inclusion. Une partie de la stratégie "Beyond100" de l'entreprise britannique consiste à devenir le constructeur automobile de luxe le plus diversifié. Le lancement du Bentayga "Belonging" est une nouvelle étape dans cet effort.

Bentley a demandé à l'artiste britannique, Stephen Wiltshire, de peindre à la main le Bentayga vert alpin. Il a peint 29 monuments et horizons différents, représentant New York, Londres, Paris, Rome, Milan, Venise, Tokyo et Hong Kong aux côtés de personnages du monde entier. Chaque côté du SUV représente un continent différent.

Galerie: Bentley "Belonging" Bentayga Art Car

Bentley s'engage pour la diversité

L'équipe du "Bentley Excellence Center Bespoke Paint" a mis au point la peinture selon un processus unique. C'était la première fois que le constructeur peignait un véhicule à la main de cette manière dans son usine de Crewe.

Stephen Wiltshire, un artiste capable de dessiner un paysage après l'avoir vu une seule fois, a été diagnostiqué autiste à l'âge de trois ans et est resté muet pendant son enfance. Sa famille et ses médecins ont rapidement appris que Stephen communiquait par le dessin. Il a déclaré que son art était "toujours lié à l'existence et à la connexion".

Le Bentayga est le troisième véhicule artistique de Bentley à célébrer la diversité et l'inclusion. En 2021, après avoir reconnu l'importance de la diversité des points de vue, il a dévoilé le Unflying Spur pour célébrer le mois européen de la diversité. Un an plus tôt, Bentley avait présenté une Continental GT sur le thème de l'arc-en-ciel. La société emploie 52 nationalités et est présente dans 67 pays.

Le Bentayga, modèle le plus vendu de Bentley

Il y a un an, Bentley a annoncé des mises à jour pour le Bentayga S hybride 2023. Le constructeur britannique a augmenté la taille de la batterie du SUV de 13,0 à 18,0 kWh. Cette capacité supplémentaire a permis d'augmenter l'autonomie du modèle en mode électrique pur de 3 à 43 kilomètres.

Le pack alimente le même moteur électrique de 100,0 kWh et le même moteur V6 3,0 litres turbocompressé que l'année dernière. L'ensemble produit une puissance combinée de 456 chevaux, contre 443 chevaux pour la version précédente.

Le Bentayga est rapidement devenu le modèle le plus vendu de la marque après son lancement en 2015, donnant à la marque de luxe un SUV dont elle avait grand besoin. Le Bentayga est resté la voiture la plus vendue de Bentley en 2022, la marque établissant un record de ventes. Elle a vendu un peu plus de 15 000 véhicules, dont 42 % de SUV Bentayga. Les Continental GT et GT Convertible ont représenté 30 % des ventes de la marque.

Les fortes ventes du SUV ont permis au constructeur automobile d'enregistrer un bénéfice record. L'année dernière, Bentley a presque doublé son bénéfice d'exploitation par rapport à 2021, réalisant 820 millions d'euros.