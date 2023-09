Le héros de Will Dron, c'est son père. L'idéalisation paternelle n'est pas une chose rare, certes, mais l'admiration de Will est bien placée. Tony Dron était pilote de course, et le genre de type qui ne s'en vantait pas. Si vous le rencontriez, vous seriez époustouflé par son charme, sa gentillesse et son humilité. Ce n'est qu'en l'interrogeant sur ses aventures au volant de toutes sortes de voitures dans le monde entier (la Porsche 924 au Mans en 1980 est l'une de ses nombreuses anecdotes) que l'on se rend compte qu'il s'agit d'un être humain tout à fait remarquable.

"Il n'avait pas d'antécédents familiaux en matière de courses ou de voitures. Il s'y est intéressé et a adoré ça. Il est allé voir Jim Clark au Nürburgring avec un ami de l'école, il l'a regardé filer à travers la forêt dans les sections reculées de la Nordschleife et s'est dit : 'Mon Dieu, c'est la chose la plus incroyable que j'aie jamais vue. Je dois faire ça", se souvient Will. "Il ne voulait pas courir... il devait courir." Tony est décédé en 2021 après des années de lutte contre une maladie pulmonaire obstructive chronique. Une recherche rapide sur Google vous permettra de trouver de nombreux articles nécrologiques vantant à juste titre ses nombreux talents sur et en dehors de la piste.

Will est à juste titre fier des nombreuses réalisations de son père, mais l'une d'entre elles lui reste à l'esprit : une série de trois victoires dans le Sussex Trophy au Goodwood Revival de 2001 à 2003 au volant d'une Ferrari 246S Dino. En 2003, elle portait le numéro "4". Gagner une fois à Goodwood, c'est du talent, mais le faire trois fois de suite, c'est un peu plus fort.

Les générations se succèdent à Goodwood

Lors du Goodwood Revival de 2023, un Dron est revenu sur le circuit, mais pas Will. C'est sa fille, la petite-fille de Tony, Eva, âgée de 10 ans, qui était sur le siège conducteur. Pas dans une Ferrari, mais dans une voiture à pédales Austin J40. Eva est la première de la famille Dron à participer à l'événement le plus charmant du Goodwood Revival, la Settrington Cup. Les participants doivent être âgés de 4 à 11 ans et être capables de monter dans une J40 non modifiée.

La J40 dans laquelle Eva a fait la course n'était pas n'importe quelle voiture : c'était celle de son père. "Ma mère l'a achetée au milieu des années 1980. Je pense qu'elle provenait d'un manège de foire, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. À l'époque, elles ne valaient pas grand-chose, c'est pourquoi on les mettait sur les manèges. Elle l'a acheté pour s'amuser et nous l'avons gardé dans la famille". Comme pour tout ce qui concerne les enfants, Will et sa sœur ont fini par se passer de la petite voiture à pédales et, enfin, ils l'ont abandonnée dans le garage. "Elle est restée dans le garage, des objets ont été empilés dessus, elle a rouillé et s'est dégradée".

Aujourd'hui, nous avons les Power Wheels, mais à la fin des années 1940, les enfants britanniques commençaient à rouler dans les jardins et les rues à bord de minuscules Austin J40. Fabriquées à partir de chutes de métal provenant de l'usine automobile Austin de Longbridge, les J40 ont été construites dans une usine spécialisée du sud du Pays de Galles par des mineurs souffrant de problèmes respiratoires. Il s'agissait non seulement d'un endroit sûr pour les mineurs, qui y recevaient des soins médicaux, mais aussi d'un lieu où Austin formait les futurs cadres aux rigueurs du travail avec les gens. La production a duré de 1949 à 1971, avec plus de 32 000 exemplaires construits et expédiés dans le monde entier. Elles étaient équipées d'un klaxon et de phares fonctionnels, d'une sellerie en cuir et pouvaient être proposées dans toute une gamme de couleurs. Elles sont peut-être tombées en désuétude pendant un certain temps, mais aujourd'hui, une voiture bien restaurée peut être vendue à un prix intéressant.

Goodwood et l'attachement aux détails

Tout comme les Ford GT40 et les Ferrari qui courent au Revival, les voitures à pédales doivent être de la bonne époque et ne pas présenter d'améliorations en termes de performances. Elles sont même soumises à un examen minutieux. "C'est une auto-évaluation, mais ils regardent ensuite, ils veulent s'assurer que vous ne mentez pas. Ils vérifient la distance entre l'arrière et l'avant. Ils vérifient la longueur de la colonne de direction, l'essieu à l'arrière, le frein à main..." Ce n'est peut-être pas aussi rigoureux que pour les voitures, mais entendre ce que certains parents font aux montures de leurs enfants ouvre les yeux : "Certains coupent des morceaux et les remplacent par d'autres matériaux [plus légers], etc."

Pour participer à la Settrington Cup, le pilote en herbe doit écrire au duc de Richmond pour lui demander l'autorisation. Après acceptation, il est invité à une journée d'essai pour faire connaissance avec le circuit et les autres concurrents.

Pendant le Revival, il y a deux manches de la Settrington Cup. L'une se déroule le samedi, l'autre le dimanche. Les places de départ sont tirées au sort pour le premier jour, et une grille inversée est mise en place pour le second, afin que tout le monde ait une chance équitable. Bien sûr, les mini Mansell et Mouton ne sont pas censés faire le tour complet de la piste, mais un parcours est établi le long de la ligne droite de départ et d'arrivée, avec des chicanes placées pour ajouter un peu de dynamisme.

Eva, forte de la confiance acquise lors de la journée d'essais et de la présence de quelques nouveaux amis sur la piste, s'est élancée de la 64e place (sur 71) et s'est hissée à la 41e place lors de la première journée de compétition. Un carambolage à l'une des chicanes a déconcerté de nombreux coureurs, mais Eva les a contournés avec facilité. Non seulement elle a réussi à remonter une grande partie du peloton le premier jour, mais elle partait également septième le lendemain.

Le deuxième jour, Eva semblait confiante. Elle a également réalisé l'importance de la personne pour laquelle elle courait, car comme toute petite fille, elle aimait son grand-père : "Il a été très gentil, c'est dommage qu'il ne puisse pas être là." Il est également évident qu'elle aime la voiture. Dès que son père et elle sont arrivés dans le paddock de la Settrington Cup, elle a sauté dans sa J40 et ne l'a pas quittée avant le briefing de sécurité. Pendant que Will astiquait la voiture, vérifiait la pression des pneus et s'assurait que tout était en ordre de marche, elle faisait joyeusement rouler la voiture d'avant en arrière, en souriant.

Avant la course, le minuscule paddock était une véritable ruche : des coureurs excités à l'idée de monter dans leur voiture, un mécanicien (parent) désigné pour réparer ces voitures, et des frères et sœurs qui regardent avec envie la voiture qu'ils voudraient secrètement conduire. Chaque année qu'une J40 participe à la course, elle reçoit un autocollant Revival, et certaines en ont beaucoup d'affichés.

L'heure du départ

La préparation des voitures pour la course est une activité importante : certains ateliers sont réputés pour leur travail sur les J40. Même si Will avait décidé que ce serait "juste un peu de plaisir", il a fini par s'emballer. Il a cependant trouvé l'homme de la situation : "J'ai fait régler le train roulant par un certain Jeff Kirkman, l'un de ces Britanniques dans un hangar... Quand on parle de Jeff Kirkman aux gens d'ici, ils disent : "Oh, comment a-t-il fait pour l'avoir ? Parce que c'est un retraité et qu'il ne le fait pas souvent. Mais il en a fait quelques-uns (course), et je crois que l'un d'entre eux a gagné une fois, ou s'est classé deuxième."

Dron avait l'intention de remettre la voiture dans un état décent, mais les choses, comme souvent, ont un peu dérapé et aujourd'hui la voiture est presque en parfait état : "Parce que nous courons en mémoire de mon père, je me suis dit que mon père était un perfectionniste et qu'il fallait faire les choses comme il l'aurait voulu".

Lorsque l'heure du départ a sonné, les petits coureurs sautent dans leurs véhicules et leur mécanicien les guide jusqu'à la sortie. Dans la file d'attente, on trouve des parents enthousiastes, des personnes qui possèdent leur voiture depuis des années, et même des mécaniciens un peu plus expérimentés que d'autres - en regardant la liste d'inscription, on trouve un Johnson, un Franchitti, un Turner et un Chandhok.

Pendant tout ce temps, Eva est restée calme et a salué ses amis avec joie. De temps en temps, papa prononçait des paroles rassurantes. En fait, en écoutant attentivement, on peut entendre plus de soixante-dix mécaniciens dire à leurs pilotes que "l'important n'est pas de gagner".

L'histoire des Drons a attiré l'attention de l'équipe de radiodiffusion de Goodwood et, dans la zone de montage, Will et Eva ont été interviewés avant la course décisive. Eva, pleine d'adrénaline, a offert à l'animateur David Green un mélange de doux sourires et d'œillades occasionnelles pour répondre à ses questions.

Descendre la ligne droite de départ et d'arrivée de Goodwood est une expérience étrange. La voie des stands est remplie de gens qui encouragent les enfants. La Settrington Cup ne ressemble à rien de ce que l'on peut voir ailleurs dans le monde.

La course commence par un départ à l'ancienne, comme au Mans. Une fois toutes les voitures alignées sur les deux bords de la piste, les mécaniciens restent sur le côté du circuit tandis que les pilotes sont alignés au milieu. Lorsque le drapeau tombe, une multitude de petites jambes (sans doute bien entraînées) s'élancent pour sauter dans leur voiture. Puis... un pédalage frénétique et interminable, les yeux rivés sur la récompense, sur fond sonore de milliers de personnes acclamant le chaos le plus adorable dont vous ne serez jamais témoin.

Une petite course aux grands enjeux

Eva est partie de la 7e place, ce qui lui a permis d'avoir le champ libre, et son coup de pédale lui a permis de gagner quelques places dès le début de la course. Will la regardait avec un sourire doux et une fierté non dissimulée.

À l'arrivée, Eva a réussi à se hisser à la quatrième place (devant Franchitti), manquant de peu une place sur le podium - le pilote qui la précédait faisait des embardées, dit-elle, et elle n'a pas pu passer. Il y a eu quelques yeux rouges et quelques souffles doux ailleurs dans le peloton, les rêves d'une victoire à Goodwood s'étant envolés, mais Eva était rayonnante. Chaque concurrent se voit remettre un sac de friandises, avec à l'intérieur un sachet de bonbons, puis la piste doit être dégagée pour permettre à des bolides plus bruyants de prendre la piste.

Mais le plus important, au final, reste l'avis de la première intéressée. La performance d'Eva a été remarquable, mais elle n'est pas convaincue de poursuivre dans cette voie "Ce que je veux vraiment, c'est être astronaute. Je veux pouvoir flotter en apesanteur".

