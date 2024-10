La Renault 4 est de retour et elle est complètement nouvelle. En fait, elle n'a plus grand-chose à voir avec le modèle du passé, car il s'agit désormais d'un petit crossover urbain électrique qui ne dédaigne pas pour autant les excursions occasionnelles en dehors de la ville, grâce surtout à une mécanique très avancée et éprouvée.

Protagoniste du Mondial de l'Automobile 2024, en scène du 14 au 20 octobre dans la capitale française, sur le plan stylistique il fait évoluer le concept de retrodesign, grâce à de nombreuses références au modèle des années 1960, mais dans ce cas sans exagération. Découvrons-le en détail.

Nouvelle Renault 4 2024, l'extérieur

La nouvelle Renault 4 E-Tech Electric, c'est son nom complet, est un crossover du segment B avec des dimensions de 4,14 mètres de long (9 cm de plus que l'actuelle Clio mais 9 cm de moins que l'actuel Captur), 1,80 mètre de large, 1,57 mètre de haut et un empattement très intéressant de 2,62 mètres.

Le fait qu'il s'agisse d'un véritable crossover se vérifie au niveau de la garde au sol, 18,1 cm, ce qui est très élevé pour le segment et qui, du moins sur le papier, devrait permettre à la nouvelle petite voiture lausannoise de s'attaquer à des terrains même légèrement accidentés.

Renault 4 E-Tech Electric, vue de trois quarts avant

En ce qui concerne le design, l'une des caractéristiques les plus intéressantes de cette nouvelle voiture, en ce qui concerne l'extérieur, est certainement ses lignes, qui s'inspirent de celles du modèle classique du passé, mais, comme nous l'avons déjà mentionné, sans le rappeler de manière excessive.

À l'avant, par exemple, la calandre de 1,45 mètre de large est l'un des éléments qui rappelle les années 1960, avec un profil plutôt vertical qui reste toujours éclairé, ainsi que le logo Renault au centre.

À l'arrière, en revanche, les phares verticaux en trois parties rappellent le style de ceux du modèle historique qui, pour ceux qui s'en souviennent, étaient en forme de pilule et constituaient l'un des éléments les plus distinctifs du modèle.

Renault 4 E-Tech Electric, vue de trois-quarts arrière

Un autre détail très important de la nouvelle petite voiture française à batterie est le grand hayon, prolongé jusqu'au pare-chocs dans le but d'obtenir une ouverture presque record. Enfin, ce détail important est rejoint à l'arrière par la lunette arrière inclinée, qui rappelle - au moins en partie - celle de son ancêtre.

Enfin, les accessoires comprennent un toit ouvrant spécial en toile, inspiré de celui de la Renault 4 Plein Air originale, et des barres de toit que l'on ne trouve pas sur le modèle original.

Renault 4 E-Tech Electric, vue latérale

Longueur Largeur Hauteur Empattement 4,14 mètres 1,80 mètres 1,57 mètres 2,62 mètres

Nouvelle Renault 4 2024, l'intérieur

En ce qui concerne l'intérieur, la nouvelle Renault 4 reprend le style de la voiture originale dans sa conception, mais adopte une sellerie et une technologie du XXIe siècle, qui varient en fonction de l'équipement choisi, dont nous parlerons plus tard parce qu'il y a beaucoup plus de choses à dire d'abord.

Renault 4 E-Tech Electric, l'intérieur

Le tableau de bord de la nouvelle Renault 4 est développé horizontalement sur plusieurs niveaux et abrite un nouveau système d'info-divertissement horizontal avec des écrans de taille non précisée et accompagné du volant comme sur les autres voitures électriques de la marque.

Parallèlement, les bouches d'aération, tout comme celles du modèle des années 1960, sont également conçues horizontalement et s'accompagnent d'un revêtement en tissu sur la partie inférieure du tableau de bord - une prérogative de certains aménagements.

Enfin, les panneaux de porte sont pratiques, tout comme les immenses sièges, conçus presque comme des fauteuils de salon et revêtus de différents matériaux en fonction de l'équipement.

Renault 4 E-Tech Electric, le système d'info-divertissement

Le compartiment à bagages a une capacité de 420 litres (dont 35 litres dans le compartiment inférieur), entièrement utilisable grâce au hayon très généreux et au seuil de chargement particulièrement bas, de 61 cm (10 de moins que la moyenne du segment).

La grande praticité du compartiment se traduit également par les différents éléments de cet espace, tels que les petits compartiments destinés à ranger certains objets et les autres compartiments latéraux destinés à accueillir les différents accessoires dont la voiture peut être équipée.

Enfin, le compartiment de rangement inférieur est doté d'une porte à deux ouvertures distinctes, ce qui est particulièrement utile lorsqu'un côté est bloqué par la cargaison, tandis que l'autre peut être ouvert.

Renault 4 E-Tech Electric, le coffre

Parlant plutôt de versions et donc d'aménagements intérieurs, il y en a trois : Evolution, Techno et Iconic. La première est la version d'entrée et se caractérise par des combinaisons de couleurs claires et des surpiqûres qui reprennent le motif du drapeau français.

Renault 4 E-Tech Electric, le détail du tableau de bord

La seconde, en revanche, s'appelle Techno, ajoute quelques accessoires importants et présente des sièges recouverts d'un tissu de type Jeans, en réalité en polyester recyclé, d'une couleur bleue saturée, des rivets et des surpiqûres cuivrés sur les côtés des sièges et un œuf de Pâques portant l'inscription « Allez-y vous êtes en Renault 4 ». Enfin, le tableau de bord est habillé d'un tissu matelassé à carreaux.

Enfin, la version haut de gamme est Iconic, qui propose des sièges et des appuis-tête en tissu pied-de-poule avec des surpiqûres jaunes et des motifs sur les sièges avant, la banquette arrière et la planche de bord, cette dernière étant également rehaussée par le lettrage « Renault 4 » gravé au laser et rétro-éclairé.

Enfin, selon la déclaration de l'entreprise à ce stade précoce, au niveau technologique, toutes les versions sont équipées de la dernière évolution de l'infodivertissement basée sur Google Automotive, développée verticalement et intégrant le gestionnaire de l'état de charge en route, qui recherche les stations de recharge à la place du conducteur.

Renault 4 E-Tech Electric, détail de l'intérieur

Enfin, le dernier protagoniste à mentionner dans l'intérieur de la nouvelle Renault 4 est le toit ouvrant en toile, un élément clé du design de ce nouveau crossover, selon la société, qui est l'apanage de la version Plein Air.

Disponible en noir pour les deux versions Techno et Iconic, il a été réalisé par Webasto et Haartz avec une structure plastique non métallique et dans le but de maintenir des qualités acoustiques et d'étanchéité à l'air très élevées, grâce au revêtement technologiquement avancé.

Pour l'ouvrir, il suffit d'appuyer sur un bouton qui le fait se rétracter en trois plis au lieu de quatre, grâce à l'absence de barres de toit et à l'antenne, qui est intégrée dans la lunette arrière. Le prix n'est pas encore connu.

Renault 4 E-Tech Electric, le toit en toile

Nouvelle Renault 4 2024, la mécanique

Mais passons aux choses sérieuses et parlons de la partie la plus intéressante de cette nouvelle Renault 4, à savoir la mécanique. La voiture est évidemment basée sur la nouvelle plateforme AmpR Small du Groupe Renault, la plateforme de la division Ampère dédiée aux véhicules électriques du segment B, qu'elle partage avec la Renault 5 E-Tech Electric, par rapport à laquelle elle a cependant un empattement plus long de 8 cm.

La face avant a été reprise de celle des actuelles Clio, Captur et Renault 5, mais optimisée avec une direction à démultiplication courte (14,5) pour augmenter le confort. Grâce à cette modification, le diamètre de braquage a été réduit à 10,8 mètres. L'arrière, quant à lui, est doté d'une géométrie multilink.

Renault 4 E-Tech Electric, le détail du nom

En ce qui concerne le groupe motopropulseur, la voiture associe une batterie de 52 kWh à un moteur de 110 kW pour une autonomie totale annoncée de 400 km selon le cycle WLTP, ou une batterie de 40 kWh à un moteur de 90 kW.

Les accumulateurs, en particulier, sont basés sur la chimie NMC (Nickel Manganèse Cobalt) et sont composés de plusieurs modules placés dans un seul conteneur : une solution qui, selon le constructeur français, a permis dès la conception de réduire le poids d'environ 20 kg par rapport à la ZOE.

Les moteurs, en revanche, sont les mêmes que ceux déjà disponibles pour les autres véhicules électriques de l'entreprise, comme la nouvelle Renault 5, et ont été conçus à partir de ceux de la Megane E-Tech Electric et de la nouvelle Scenic E-Tech Electric.

Comme indiqué, la voiture dispose de deux niveaux de puissance. Le premier de 80 kW (équivalent à environ 120 ch) et 225 Nm de couple, le second de 110 kW (équivalent à environ 150 ch) et 245 Nm de couple. Ce dernier, en particulier, permet à la 4 de passer de 0 à 100 km/h en moins de 8,5 secondes et d'atteindre une vitesse maximale limitée électroniquement à 150 km/h.

Toutes les versions sont équipées de série d'un chargeur bidirectionnel à courant alternatif de 11 kW et peuvent être rechargées en courant continu jusqu'à une puissance maximale de 80 kW, dans le cas du groupe motopropulseur le moins puissant, ou de 100 kW, dans le cas du moteur le plus puissant.

Puissance Couple Chargement AC/DC Capacité de la batterie 80 kW (120 ch) 225 Nm 11 kW/80 kW 40 kWh 110 kW (150 ch) 245 Nm 11 kW/100 kW 52 kWh

Renault 4 E-Tech Electric, détail des phares

En termes de conduite, la nouvelle Renault 4 est le premier véhicule de la marque à être équipé de la fonction One Pedal, disponible à partir de la version Techno, qui complète les trois premiers modes de freinage régénératif activables via les palettes au volant.

Mais ce n'est pas tout. Contrairement à la Renault 5, la nouvelle Renault 4 est également équipée du nouveau système Extended Grip (en option) avec deux nouveaux modes de conduite pour la conduite tout-terrain légère qui affectent le système de freinage et le système ESP : Snow et All-terrain, c'est-à-dire pour la neige et la terre.

Nouvelle Renault 4 2024, prix

Lors de la présentation au Mondial de l'Automobile de Paris 2024, Renault n'a pas dévoilé les prix de la nouvelle Renault 4 E-Tech Electric, qui sera donc également annoncée dans les prochaines semaines pour la France.

En tout cas, ils ne devraient pas trop s'éloigner de ceux de la Renault 5, qui démarre en France à 33 490 euros (hors remises).